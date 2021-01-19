Вы когда-нибудь гуляли по кварталу на Серова? Посмотрите, какой колоритный

Источник материала: Tut.by

Двухэтажные сталинки «как в Осмоловке», здание кулинарии, больше похожее на кинотеатр, лестница из окна — для кошачьих прогулок. Это все детали из окрестностей улицы Серова. TUT.BY прогулялся по атмосферному кварталу на юге Минска, который местные еще помнят под загадочным названием — поселок 10-го кирпичного. Они рассказали, как там жилось и живется.





Одноэтажки на Серова: «Битый кирпич свозили с разрушенного Минска»

Квартал в районе улиц Серова, Пирогова, Пуховичская, Жлобинская — это бывший поселок 10-го кирпичного завода. На карте эту местность можно выделить примерно так.

10-й кирпичный — давнее название предприятия, сейчас известного как «Керамин». Завод запустили в 1950-м и уже через несколько лет он стал Минским комбинатом строительных материалов.

Татьяна Ходанова живет на Серова, 26, в одном из самых первых домов квартала, построенном в 1948-м. Это одноэтажка на несколько квартир.







Сначала одноэтажные дома были без веранд, их достраивали позже местные жители

— Эти были дома барачного типа, рассказывали, что их строили пленные немцы после войны, — рассказывает Татьяна Петровна. — Жилье здесь дали людям, которые строили заводы: 10-й кирпичный и 4-й кирпичный, который тоже недалеко.

Среди людей, с которых начиналась история рабочего поселка, были и родители Татьяны Петровны.

— Наши бараки строились из битого кирпича, который свозился с разрушенного Минска. А когда здесь появились заводы, с них уже пошли новые кирпичи для восстановления города.





Качеством постройки одноэтажек местная жительница не очень довольна.

— Наш дом без фундамента, стоит на деревянных сваях. Жить здесь сыро — раньше в этой местности было болото.

Собеседница считает, что застройку такого типа на Серова можно и сносить: многое прохудилось.

— Как только мы обращаемся насчет ремонта к коммунальникам, нам отвечают, что дома — под снос. Но это «под снос» длится уже лет 30. Тут все, за что ни возьмись, надо менять. С электросетями вот проблема — если включаю машину стиральную, то все остальное приходится выключать. Если включаю утюг, когда уже идет телевизор, — вырубает пробки!



Житель 10-го кирпичного поселка Петр Болохов с дочерьми возле своего дома, конец 1950 - начало 1960-х

Недалеко от дома Татьяны — интересные общественные постройки бывшего соцгородка. Вот это, с колоннами, — не дом культуры и не кинотеатр. Сейчас здесь кулинария от Комбината школьного питания, когда-то это была заводская столовая.

— Мой отец, Петр Болохов, строил столовую. Его даже там хотели оставить работать, но не смог — завез оборудование и заболел, пролежал год в больнице с экземой. Вообще он сильно болел, потому что во время войны получил тяжелое ранение, — объясняет Татьяна Петровна.



Теперь на Серова, 3 — кулинария, а раньше здесь была столовая для заводчан



Бывший погреб при заводской столовой. С этой горки сейчас катается местная детвора

Магазин с немудреным названием «Вкусный» по Серова, 24 — бывшая аптека.

— Моя мама тяжело болела. Когда у нее случались приступы астмы, я бегала в аптеку, а оттуда к нам домой приходила сотрудница с кислородной подушкой, — оживляет прогулку деталями из прошлого Татьяна Ходанова.

Аптека в этом здании работала примерно до начала 1990-х, вспоминают местные.



Аккуратное здание бывшей аптеки на Серова, 24

Из интересных зданий в этой части улицы — еще и баня с колоритным входом сапожной мастерской.





На треугольнике, который образует стык улиц Серова и Пирогова, — сквер.

— Сквер посадили в 1960-х, чтобы отгородить зеленью комбинат стройматериалов от жилой зоны. Там ведь еще был цех минеральной ваты — а это фенол, запахи, воздух, который блестел от стекла. Пеленки вывешивали на улицу, так они были будто бисером посыпанные — точки черные с блеском по ткани. Сейчас, конечно, все по-другому. Оборудование на заводе поменяли, а цех тот давно вынесли в Радошковичи, — рассказывает жительница квартала.



На стадионе в районе улицы Серова. 1960-е. Фото: из архива Татьяны Ходановой

Вдоль улиц здесь много лет стояли ограды — бетонные столбы, а между ними — штакетник.

— Когда поступала в техникум, так по штакетинам гадала, как пройдет экзамен: сдам — не сдам. Снесли забор примерно в 1975 году, — вспоминает Татьяна Петровна.

Сейчас никаких оград вдоль многоквартирной застройки здесь нет.



Заводские территории района Серова на месте до сих пор

Дома посолиднее. Атмосферные детали и ниши бывших печек

Застройка квартала сейчас неоднородная. Тут есть и хрущевки 1960-х, и панельки 1990-х и начала 2000-х, но сейчас нас интересуют более старые здания.

Утопленная вглубь двора жилая трехэтажка по Серова, 3А, построенная в 1954-м, — с магазинами на первом этаже. В одной двери — гастроном, в другой — секонд-хенд. Неказистый на первый взгляд интерьер продуктового на самом деле с изюминкой — на стенках сохранились мозаичные композиции из плитки.











Внутри гастронома. Фото: TUT.BY

Давние жители квартала ориентируются не только в датах постройки домов, но и в том, к какому заводу они относились. Например, дом с гастрономом строил не 10-й кирпичный, а завод «Крион», рассказывает еще одна жительница квартала Лидия Валентиновна.

— «Крион» выпускал кислород, а эта продукция имела оборонное значение, поэтому он был секретным, назывался так: почтовый ящик № 27.

Сама Лидия Валентиновна живет не у гастронома, а в колоритной двухэтажке на Пирогова, 3. Фасад можно рассматривать: деревянные балконные рамы, небольшая лестница от одного из окон первого этажа. Местные объясняют: в одной из квартир жил кот, когда постарел, для него заботливо пристроили деревянный спуск во двор. Питомца уже нет, а лестница осталась.





Этот дом на Пирогова построили в 1955-м, Лидия Валентиновна живет в нем с 1965-го. Внутри ее квартиры — привычные для сталинок высокие потолки. Сразу слева от входной двери за шторкой спрятана высокая ниша.

— Ниша осталась от печки, которая отапливала квартиру. А сейчас там полки с барахлом, — фотографировать утварь хозяйка не разрешает.





— Сначала в нашем доме была ванна, но с титаном, который обогревался дровами, — объясняет Лидия Валентиновна. — Сейчас вместо него газовая колонка.

Местная жительница говорит, что за долгие годы к уютному району привыкла. Но тоже сетует: последний централизованный ремонт в ее доме был в 1972−73 годах.

— С тех пор нас не включают ни в ремонт, ни в снос!

— В подвале — потоп! — возмущенно добавляет в какой-то момент с балкона хозяйка еще одной квартиры на Пирогова, 3. — Обращались к коммунальникам, приезжала комиссия, но сказали, что делать ничего не будут до весны! (С жителями этих улиц мы общались в конце декабря. — Прим. TUT.BY).





По соседству — дом по Жлобинской, 11. Его жительница — Светлана Сергеевна.

Она вспоминает, какими дружными здесь раньше были соседи.

— Гуляли вместе, у гаражей ставили общие столы в праздники. Суп сваришь — идешь соседку угощать!



Светлана Сергеевна родилась в поселке 10-го кирпичного завода. У нее в свидетельстве о рождении написано: Сеницкий сельсовет. Когда именно поселок стал Минском, никто из местных жителей, с которыми мы пообщались, не вспомнил



Справа — дом по Жлобинской, 11

Многое изменилось: многоэтажки давно разбавили малоэтажную застройку Около восьми лет назад не стало заводского дома культуры на улице Пирогова, 12. Теперь на месте клуба, который был выдержан в классическом стиле, — жилой дом.



Жители двора по Жлобинской, 11. 1960-е. Фото: из архива жительницы квартала Светланы Сергеевны

— Клуб был шикарный! — вспоминает одна из жительниц квартала. — Там была библиотека, кружки, кинозал. Когда началась перестройка, в здании арендовали помещения швейные цеха — шили куртки из искусственного меха.

Благодаря снимкам Яндекс. Панорам за 2010-й и 2019-й годы можно оценить, как сильно меняется лицо советского рабочего квартала.







«Как в Осмоловке». Высокие потолки и аварийные балконы

Алексей с семьей живет в двухэтажке на Серова, 34, построенной в 1948-м. Эта часть застройки квартала очень похожа на ту, что в Осмоловке. Уроженец квартала Серова подтверждает наше впечатление со знанием дела, потому что у самого была квартира и в Осмоловке — на Чичерина.





— Больше скажу: эти дома не просто похожие. Их сохранность, деревянные перекрытия, — много одинакового. Капремонта не было, хотя сантехнику какую-то и трубы меняли.

Алексей говорит, что его двухэтажка на Серова — в аварийном состоянии, как и соседские.

— Когда по диагонали от нас строили 35-ю поликлинику (на Серова, 15. — Прим. TUT.BY), там забивали сваи — тут все тряслось, сыпалось. Дом, не только наш, дал трещину — основательную, от конька до фундамента. Тогда дома признали аварийными, а жителям запретили выходить на балконы. Мы своим не пользуемся, он наглухо закрыт. В домах на Жлобинской — похожая проблема.





Но Алексей, как и полагается коренному жителю минской сталинки, нахваливает хороший микроклимат в квартире (летом прохладно, а зимой тепло), толстые стены, широкие подоконники и высокие потолки.

— У нас стоит вопрос расширения жилплощади. И я, признаюсь, только в одном месте в Минске нашел новостройку, которая удовлетворяет по высоте потолков. Я люблю трехметровые потолки, не могу жить даже в квартирах, где 2,70. Захожу в такие и мне кажется, что сейчас это мне все на голову упадет!



Улица Серова, 19 790-й. Фото: из архива жителя квартала Алексея



Улица Пирогова в прошлом выглядела и так. Частная застройка сохранилась на 1-м переулке Пирогова, ближе к железной дороге. Фото: из архива жителя квартала Алексея

О том, как менялась жизнь в двухэтажках на Серова, знает многое. Например, поначалу в ванных комнатах был только душ, вода сливалась прямо на скатный пол, сливное отверстие было в нем же. Помещения обогревали отопительные котлы. Сделали новую систему слива и поставили ванны в 1980-х.

— Раньше во дворе каждого дома был сарай, там люди складывали дрова, уголь, ведь здесь было печное отопление. Сарайчик возле нашего дома до сих пор используется. В земле яма — в ней хранят картошку, консервацию, капусту квашенную. Так вот, однажды выяснилось, что постройка ничья. Во время урагана старый тополь завалился на кирпичный фронтон сарая и повредил его. Мы обратились в ЖЭС, чтобы починили. Оказалось, сарая нет у них на балансе. Я проводил расследование: в «Керамине» сказали, что эти хозпостройки у них на планах не нарисованы, в БРТИ сказали, что они ни к кому не относятся. Как такое вышло вообще?



Сараи во дворах бывшего 10-го кирпичного

В 2019-м жителей Серова и прилегающих улиц звали на общественное обсуждение, вспоминает собеседник. К кварталу проявлял интерес государственный застройщик.

— А в прошлом году по домам ходили оценщики. В квартирах составляли акты по паркету, стеклопакетам и прочим моментам, которые нужно будет компенсировать в случае сноса. С тех пор никаких подвижек нет.



Здание бывшей школы на Пирогова, 5. Теперь там можно найти необычный магазин «Школа и быт», в котором продаются и канцелярские товары, и закатки — очень похоже на сельский магазин

— Когда-то город ограничивался аэропортом «Минск-1», за ним были поля — буераки и только потом — наши улицы. Кто к нам в гости приезжал, говорил: «Будто не в городе находишься». Машин было мало, автобусов — тоже. Теперь совсем не то. А в последнее время неподалеку еще и построили Южную магистраль — поток автомобилей через наши улицы стал намного сильнее.

Раньше местные жили на краю большого города, но он уже давно вытесняет прошлое.