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Суд рассматривает жалобу TUT.BY на лишение его статуса СМИ
19.01.2021 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв - Sputnik. Апелляционная инстанция экономического суда Минска начала рассмотрение жалобы портала TUT.BY на решение суда о лишении его статуса СМИ.
В суд явился только представитель апеллянта - адвокат Сергей Зикрацкий, но суд все равно принял решение рассматривать жалобу. Генерального директора TUT.BY Людмилы Чекиной и главного редактора Марины Золтововой, которые всегда ходили на судебные заседания, сегодня в суде нет.
© Sputnik / Анна Нефедова
Представитель апеллянта - адвокат Сергей Зикрацкий
ТUT.BY и министерство информации встречаются в суде в шестой раз с начала осени 2020 года. Если суд примет решение отказать в жалобе, то оно вступит в законную силу. Но у портала есть право на обжалование решения в Верховном в суде.
Выступая сегодня, адвокат TUT.BY заявил, что портал придерживается прежней позиции и считает решение о лишение его статуса СМИ "незаконным", а также, что это решение нарушает конституционные права на получение и распространение информации.
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Если суд сегодня примети решение не удовлетворять жалобу, то решение о лишении статуса СМИ вступит в законную силу.
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