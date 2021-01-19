ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд рассматривает жалобу TUT.BY на лишение его статуса СМИ

19.01.2021 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв - Sputnik. Апелляционная инстанция экономического суда Минска начала рассмотрение жалобы портала TUT.BY на решение суда о лишении его статуса СМИ.

В суд явился только представитель апеллянта - адвокат Сергей Зикрацкий, но суд все равно принял решение рассматривать жалобу. Генерального директора TUT.BY Людмилы Чекиной и главного редактора Марины Золтововой, которые всегда ходили на судебные заседания, сегодня в суде нет.

© Sputnik / Анна Нефедова
Представитель апеллянта - адвокат Сергей Зикрацкий
Также в суд не пришел адвокат Министерства информации, однако он прислал отзыв на жалобу TUT.BY о решении суда лишить его статуса СМИ.

ТUT.BY и министерство информации встречаются в суде в шестой раз с начала осени 2020 года. Если суд примет решение отказать в жалобе, то оно вступит в законную силу. Но у портала есть право на обжалование решения в Верховном в суде.

Выступая сегодня, адвокат TUT.BY заявил, что портал придерживается прежней позиции и считает решение о лишение его статуса СМИ "незаконным", а также, что это решение нарушает конституционные права на получение и распространение информации.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если суд сегодня примети решение не удовлетворять жалобу, то решение о лишении статуса СМИ вступит в законную силу.
 
Новости дня
Новости общества
 
Обновленный музей откроют в Брестской крепости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by