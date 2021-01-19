Суд рассматривает жалобу TUT.BY на лишение его статуса СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв - Sputnik. Апелляционная инстанция экономического суда Минска начала рассмотрение жалобы портала TUT.BY на решение суда о лишении его статуса СМИ.

В суд явился только представитель апеллянта - адвокат Сергей Зикрацкий, но суд все равно принял решение рассматривать жалобу. Генерального директора TUT.BY Людмилы Чекиной и главного редактора Марины Золтововой, которые всегда ходили на судебные заседания, сегодня в суде нет.

© Sputnik / Анна Нефедова Представитель апеллянта - адвокат Сергей Зикрацкий

Также в суд не пришел адвокат Министерства информации, однако он прислал отзыв на жалобу TUT.BY о решении суда лишить его статуса СМИ.

ТUT.BY и министерство информации встречаются в суде в шестой раз с начала осени 2020 года. Если суд примет решение отказать в жалобе, то оно вступит в законную силу. Но у портала есть право на обжалование решения в Верховном в суде.

Выступая сегодня, адвокат TUT.BY заявил, что портал придерживается прежней позиции и считает решение о лишение его статуса СМИ "незаконным", а также, что это решение нарушает конституционные права на получение и распространение информации.

Последует