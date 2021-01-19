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Физлицам нужно подать налоговые декларации за 2020 год не позднее 31-го марта

19.01.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом напоминает профильное ведомство. Это можно сделать, посетив налоговый орган, по почте, с помощью личного кабинета плательщика, а также через своего законного или уполномоченного представителя. С подробной информацией о том, кто должен представить налоговую декларацию за 2020 год, а также с формой и порядком ее заполнения можно ознакомиться на сайте министерства. Уплатить подоходный налог физическому лицу необходимо не позднее 1 июня этого года.

 
 
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Об этом напоминает профильное ведомство. Это можно сделать, посетив налоговый орган, по почте, с помощью личного кабинета плательщика, а также через своего...
 
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