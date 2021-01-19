Физлицам нужно подать налоговые декларации за 2020 год не позднее 31-го марта

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Об этом напоминает профильное ведомство. Это можно сделать, посетив налоговый орган, по почте, с помощью личного кабинета плательщика, а также через своего законного или уполномоченного представителя. С подробной информацией о том, кто должен представить налоговую декларацию за 2020 год, а также с формой и порядком ее заполнения можно ознакомиться на сайте министерства. Уплатить подоходный налог физическому лицу необходимо не позднее 1 июня этого года.