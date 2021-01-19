|
Физлицам нужно подать налоговые декларации за 2020 год не позднее 31-го марта
19.01.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Об этом напоминает профильное ведомство. Это можно сделать, посетив налоговый орган, по почте, с помощью личного кабинета плательщика, а также через своего законного или уполномоченного представителя. С подробной информацией о том, кто должен представить налоговую декларацию за 2020 год, а также с формой и порядком ее заполнения можно ознакомиться на сайте министерства. Уплатить подоходный налог физическому лицу необходимо не позднее 1 июня этого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом напоминает профильное ведомство. Это можно сделать, посетив налоговый орган, по почте, с помощью личного кабинета плательщика, а также через своего...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)