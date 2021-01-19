Обновленный музей откроют в Брестской крепости

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Самый загадочный музей откроется сегодня после реставрации в Брестской крепости. Туристы смогут побродить по подземным лабиринтам и увидеть солдатский быт времен Российской империи и Второй мировой войны. Укрепсооружение было частью цитадели. Форт окружен водой, и это создало трудности при реставрации. Чтобы подобраться к форту, строителям пришлось делать плоты. Обновили объект снаружи и внутри. Акцент - на максимальную реалистичность. Воссоздали даже мелкие детали - такие, как скамейки и двери. Для этого, к слову, архитекторам пришлось изучать старинные чертежи в архивах.





Туристическая притягательность - в подземных коридорах. В них солдаты прятались во время обстрела, а также хранили провизию и боеприпасы. Спуститься вниз можно будет только в сопровождении экскурсовода.