Павел Фельдман о политике двойных стандартов США

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Технологии цветных революций, которые последние 15 лет США отрабатывали на территориях других стран, вернулись им бумерангом. Печальный итог президентства Трампа продемонстрировал всему мировому сообществу изнанку американской демократии. Мы увидели, что внутри американского общества - серьезные противоречия, которые разрывают нацию на части. И когда градус напряжения достиг высокой точки, США продемонстрировали приверженность двойным стандартам. Такое мнение о работе американской демократии высказал нашему телеканалу замдиректора российского Института стратегических исследований и прогнозов Павел Фельдман.



Павел Фельдман, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН: "Попытка штурма Капитолия воспринимается подавляющим большинством их СМИ и истеблишментом как попытка государственного переворота, как несанкционированное, незаконное восстание. Но когда американцы поддерживают такого рода восстания в других странах, в арабском мире, на постсоветском пространстве, они почему-то не расценивают это как нарушение закона, как попытки государственного переворота. Я искренне убежден, что протесты 6 января не были случайным явлением. Скорее всего, точно так же, как в других странах на постсоветском пространстве, в арабском мире, в толпе протестующих были профессиональные провокаторы, люди, которые переводили протест в некую деструктивную форму, для того, чтобы дискредитировать действующую власть. И точно такая же технология применяется американцами за рубежом. Так что Америку можно поздравить, она встала в один ряд с теми же государствами, в которых она сама инспирировала госперевороты, поддерживая либеральные движения. Но, что называется, пострадали, наступив на собственные же грабли".