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Павел Фельдман о политике двойных стандартов США
19.01.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Технологии цветных революций, которые последние 15 лет США отрабатывали на территориях других стран, вернулись им бумерангом. Печальный итог президентства Трампа продемонстрировал всему мировому сообществу изнанку американской демократии. Мы увидели, что внутри американского общества - серьезные противоречия, которые разрывают нацию на части. И когда градус напряжения достиг высокой точки, США продемонстрировали приверженность двойным стандартам. Такое мнение о работе американской демократии высказал нашему телеканалу замдиректора российского Института стратегических исследований и прогнозов Павел Фельдман.
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Технологии цветных революций, которые последние 15 лет США отрабатывали на территориях других стран, вернулись им бумерангом. Печальный итог президентства Трампа...
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