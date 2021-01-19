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Новые социально значимые объекты Дзержинского района

19.01.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые социально значимые объекты как дополнительный стимул развития региона. В Дзержинске в этом году начнут строить физкультурно-оздоровительный комплекс. А в соседнем Фаниполе появятся школа на 600 мест и детский сад. Новые здания возводят по распоряжению главы государства. Кроме того, за счет местного бюджета появится и ФОК в Фаниполе, а в самом райцентре - школа и сад. Таким образом значительно усилится инфраструктура городов-спутников столицы.

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского райисполкома: "Фаниполь будет и дальше развиваться. Нам не надо останавливаться только на этой школе. Сейчас мы делаем генплан микрорайона "Южный". В Дзержинске ФОК будет построен в новом микрорайоне "Железнодорожном". Сейчас там построено порядка 12 многоэтажных жилых домов, и еще площадка на 15 гектаров там у нас отведена. Там же по ПДП будет и детский сад - начальная школа".

Новые промышленные проекты

Динамично развиваются и промышленные предприятия Дзержинского района. В планах местного агрокомбината - одного из крупнейших в стране - производство и переработка индейки. А предприятие по выпуску красок расширяет сотрудничество с заводами-гигантами: "БелАЗ", МТЗ и "Гомсельмаш", а также увеличивает экспорт продукции.

 
 
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Новые социально значимые объекты как дополнительный стимул развития региона. В Дзержинске в этом году начнут строить физкультурно-оздоровительный комплекс. А в...
 
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