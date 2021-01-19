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А. Лазарев: Языковые новации вводят вредители!

19.01.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украинские политические эксперты с опаской ожидают результатов вступления в силу ряда положений нового языкового закона. С минувшей субботы в стране русский язык практически полностью убран из сферы обслуживания. Главным результатом таких нововведений будет рост гражданского противостояния, а не расцвет национальной культуры, полагают многие эксперты.

 
 
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Украинские политические эксперты с опаской ожидают результатов вступления в силу ряда положений нового языкового закона. С минувшей субботы в стране русский язык...
 
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