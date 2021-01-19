У православных верующих - Крещение - один из 12 великих праздников церковного календаря

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В этот день, согласно Евангелию, Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Во время обряда стало очевидно божественное предназначение Спасителя, поэтому праздник еще называют Богоявлением. Главная крещенская традиция - освящение воды - несет особое духовное значение. Сегодня все водное естество (открытые источники и даже вода из-под крана в городских квартирах) считается - обладает целебной силой и защитными свойствами. Крещенскую воду, как оберег, стараются хранить весь год