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У православных верующих - Крещение - один из 12 великих праздников церковного календаря
19.01.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В этот день, согласно Евангелию, Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Во время обряда стало очевидно божественное предназначение Спасителя, поэтому праздник еще называют Богоявлением. Главная крещенская традиция - освящение воды - несет особое духовное значение. Сегодня все водное естество (открытые источники и даже вода из-под крана в городских квартирах) считается - обладает целебной силой и защитными свойствами. Крещенскую воду, как оберег, стараются хранить весь год
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В этот день, согласно Евангелию, Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Во время обряда стало очевидно божественное предназначение Спасителя, поэтому...
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