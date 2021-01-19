МЧС Беларуси празднует День спасателя

Источник материала: БT

У белорусских спасателей - сегодня профессиональный праздник. Тем не менее, подразделения МЧС - на посту, выполняя весь спектр аварийно-спасательных работ. С ростом прогресса происшествия становятся все сложнее и технологичнее. Например, в Минске многоэтажная застройка накладывает свою специфику. В столичном управлении на вооружении состоит спецтехника с лестницами, коленчатые автоподъемники, работают группы в альпинистской экипировке. К слову, именно в Минске есть и уникальный на пространстве СНГ автомобиль, который позволяет подниматься на 90-метровую высоту. Современные спасатели готовы к работе в любых условиях.





Сергей Федорцов, начальник центра оперативного управления Минского городского управления МЧС Беларуси: "С начала года в Минске зарегистрировано более 200 различных ЧП и других внештатных ситуаций, где было спасено 12 человек: 8 на пожарах, 4 на других ситуациях. 400 человек были эвакуированы. Люди были спасены как в жилье, так и на акватории, так и в результате ДТП. Сильный мороз, как и сильный ветер, является неблагоприятным условием для ликвидации ЧП. Но это нас не пугает и больших проблем для нас не создает. Технические средства готовы к выполнению задачи, они дополнительно обслужены. Личный состав тоже готов, одежда разработана таким образом, чтобы не дать спасателю замерзнуть и в дальнейшем выполнить боевую задачу".

Немаловажно и развитие более тесного взаимодействия между спасателями разных стран. На минувшей неделе столичных спасателей посетили пожарные из Хельсинки. Финские коллеги ознакомились с парком и оснащением аварийно-спасательных частей в Минске, обсудили особенности работы в зданиях повышенной этажности и использование высотной техники.