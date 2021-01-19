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Лишение Минска чемпионата мира по хоккею продолжают комментировать известные спортсмены и политики

19.01.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Они называют это не иначе как политически ангажированным решением.

Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ: "Ни малейшей угрозы безопасности хоккейным сборным не было, лишение права проведения ЧМ - демонстративное наказание нации за то, что они делают не тот выбор, который поддерживает Европейский союз и США. Нам показывают, кто правит миром, говорят, что, если плохо себя вести, тебя накажут всеми способами".

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ: "Первый раз что ли такое происходит? Вы же знаете, сколько раз мы подавали заявку на проведение Олимпиады в Сочи. Три раза! А здесь... Просто отбирают соревнования. Конечно, это беспредел. Наверное, плохо прописаны правила, кто имеет право проводить чемпионат. Но тут еще и другой вопрос: отказ других стран принимать участие на этом чемпионате. В свое время и к нам американцы не приезжали. Это все не первый раз. И каждый раз, когда мы говорим, что спорт вне политики, а спорт ради мира, то все это можно и не учитывать. Это все обидно и несправедливо".

 
 
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Они называют это не иначе как политически ангажированным решением. Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ: "Ни малейшей угрозы безопасности хоккейным сборным не...
 
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