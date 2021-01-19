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Белорусско-российские военные учения "Запад-2021" пройдут с 10-го по 16-е сентября
19.01.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
А. Лукашенко принял с докладом министра обороны
2021-й - это еще и год новой "военной" пятилетки - нужно подвести итоги и наметить задачи на перспективу. Так, главная цель прежняя - оборона страны и порядок. А это состояние техники, военных городков, материальная обеспеченность необходимым. В белорусской армии занято примерно 65 тысяч человек. Треть из них - гражданский персонал. Более чем достаточно и военной техники - около 5 тысяч единиц. Кстати, по международному рейтингу Global Firepower, боеспособность отечественных вооруженных сил оценивается как высокая.
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