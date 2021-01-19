ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусско-российские военные учения "Запад-2021" пройдут с 10-го по 16-е сентября

19.01.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Об этом стало известно по итогам встречи президента Александра Лукашенко и министра обороны Виктора Хренина. Маневры, как и прежде, носят сугубо оборонительный характер. Сегодня это как никогда актуально - Польша и страны Балтии с каждым годом все больше обрастают военными подразделениями НАТО. И нашей стране необходимо быть готовой к любым вызовам. Так, по замыслу, "Запад-2021" пройдет сразу на территории Беларуси и России. Это позволит отработать тактику ведения боя в городах небольшими подразделениями.

А. Лукашенко принял с докладом министра обороны 

2021-й - это еще и год новой "военной" пятилетки - нужно подвести итоги и наметить задачи на перспективу. Так, главная цель прежняя - оборона страны и порядок. А это состояние техники, военных городков, материальная обеспеченность необходимым. В белорусской армии занято примерно 65 тысяч человек. Треть из них - гражданский персонал. Более чем достаточно и военной техники - около 5 тысяч единиц. Кстати, по международному рейтингу Global Firepower, боеспособность отечественных вооруженных сил оценивается как высокая.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом стало известно по итогам встречи президента Александра Лукашенко и министра обороны Виктора Хренина. Маневры, как и прежде, носят сугубо оборонительный...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by