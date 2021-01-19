Воду в отопительных батареях минчан покрасят в зеленый цвет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. В ближайшие три дня систему отопления Минска подвергнут проверке. Для этой цели в теплоноситель добавят флуоресцеин, сообщает "Минскэнерго".

Сетевые трубопроводы шести районов Минска (Ленинский, Заводской, Московский, Партизанский, Центральный, Октябрьский) окрасят в светло-зеленый цвет. Такой маркер позволит наглядно заметить утечки, факты нарушения, нецелевого использования или неисправности оборудования при теплоснабжении.

Краситель совершенно безвреден для организма человека. Его дозировка регулируется санитарными и гигиеническими нормами. Химическое соединение добавят в закрытые системы – котельную "Шабаны" и ТЭЦ-2.

В случаи обнаружения окрашенной воды жителей Минска просят сообщать в "Минские тепловые сети". Все адреса, которые подпадают под зону ввода флоуресцеина, можно посмотреть на сайте .

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