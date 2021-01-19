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Минск получит компенсацию от IIHF из-за переноса ЧМ по хоккею

19.01.2021 11:23 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Международной федерации хоккея придется выплатить Беларуси компенсацию в связи с отменой проведения ЧМ-2021 по хоккею в Минске. Сумма компенсации пока не известна.

Об этом заявил член совета IIHF Петр Бржиза в интервью Sport.cz

«Пункт 9 Устава IIHF четко описывает, что, если организатор не может гарантировать безопасное проведение чемпионата мира, Совет IIHF имеет право перенести турнир в другую страну», - отметил он.

И добавил: в контрактах прописано, что организаторам, которые готовились к чемпионату, положена компенсация.

«Мы ждем анализа и доклада от офиса генерального секретаря IIHF, в котором будут определены все траты и последствия данного решения. Мы получим эту информацию в ближайшие недели. Сейчас точную сумму никто не назовет», - заметил Бржиза.

История вопроса

Напомним, 18 января стало известно, что чемпионат мира по хоккею в Минске не состоится. Спортивные чиновники решили, что обеспечить безопасность и благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата в Минске будет невозможно.

11 января состоялась встреча Александра Лукашенко и главы IIHF Рене Фазеля. Лукашенко заверял, что нет никакой опасности в проведении чемпионата в Беларуси, однако окончательный ответ не получил. После этого Фазель рассказал, что прилетал на переговоры в Минск, чтобы стимулировать диалог власти с оппозицией. 

Тем временем, косметическая компания Nivea, один из основных спонсоров ЧМ по хоккею 2021 года, отказала в финансировании, если чемпионат будет проходить в Минске. Аналогичное решение приняла компания Skoda - еще один ключевой спонсор чемпионата, а позже и компания Liqui Moly.

В Беларуси продолжаются мирные акции протеста граждан, не согласных с результатами выборов и действиями режима: больше 5 месяцев происходит противостояние, акции жестоко подавляются силовиками.

Из-за такой ситуации лишить Беларусь чемпионата IIHF призывал ряд крупных организаций - спортивных и политических, включая Европарламент. Они отмечали, что это связано с систематическими нарушениями прав человека в стране.

Фото championat.com

 
Теги: Минск
 
 
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Международной федерации хоккея придется выплатить Беларуси компенсацию в связи с отменой проведения ЧМ-2021 по хоккею в Минске. Сумма компенсации пока не известна.
 
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