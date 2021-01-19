Рост - 1000 процентов. В 2020-м в десять раз больше белорусов обратилось за статусом беженца в Польше

Источник материала: Tut.by

В 2020-м за статусом беженца в Польше обратилось в десять раз больше белорусов, чем в предыдущие годы. Об этом сообщает Управление по делам иностранцев Польши.



Фото: TUT.BY

По данным управления, в 2020 году заявку на статус беженца подали 407 человек. Это в десять раз больше, чем в предыдущие годы. В управлении считают, что такой рост связан с внутренней ситуацией в Беларуси. Количество заявок резко увеличилось в августе. С сентября каждый месяц за статусом беженца обращалось около 80 человек.

В целом, отмечает Управление по делам иностранцев Польши, количество иностранцев, которые обратились за международной защитой в 2020 году, снизилось — на 32 процента по сравнению с 2019 годом. Снижение в основном связано с пандемией вируса SARS-CoV-2 и ограничениями на поездки, введенными во многих странах.

Из России за статусом беженца обратились 1283 человек (-51%), Беларусь — 407 человек (+1000%), Украина — 87 человек (-25%), Афганистан — 120 человек (+94%), Таджикистан — 87 человек (-25%).