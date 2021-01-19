TUT.BY лишается статуса СМИ. Экономический суд Минска отклонил жалобу

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Минска отклонил жалобу ООО «ТУТ БАЙ Медиа» на решение лишить TUT.BY статуса СМИ. С 19 января оно официально вступает в силу.





19 января Экономический суд Минска рассмотрел апелляцию ООО «ТУТ БАЙ Медиа», которое было не согласно с решением лишить TUT.BY статуса СМИ. Суд рассмотрел жалобу, но не нашел оснований для отмены постановления. С 19 января 2021 года оно официально вступает в силу. TUT.BY лишается статуса СМИ.

Напомним, с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения по материалам «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти». После обжалования TUT.BY в Верховном суде вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным.

Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.

18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. С 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие этого статуса для TUT.BY приостановлено до 30 декабря 2020 года.

3 декабря Экономический суд Минска принял решение лишить TUT.BY статуса СМИ. После отклонения жалобы оно официально вступило в силу с 19 января.