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TUT.BY лишается статуса СМИ. Экономический суд Минска отклонил жалобу

19.01.2021 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экономический суд Минска отклонил жалобу ООО «ТУТ БАЙ Медиа» на решение лишить TUT.BY статуса СМИ. С 19 января оно официально вступает в силу.


19 января Экономический суд Минска рассмотрел апелляцию ООО «ТУТ БАЙ Медиа», которое было не согласно с решением лишить TUT.BY статуса СМИ. Суд рассмотрел жалобу, но не нашел оснований для отмены постановления. С 19 января 2021 года оно официально вступает в силу. TUT.BY лишается статуса СМИ.

Напомним, с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения по материалам «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти». После обжалования TUT.BY в Верховном суде вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным.

Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.

18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. С 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие этого статуса для TUT.BY приостановлено до 30 декабря 2020 года.

3 декабря Экономический суд Минска принял решение лишить TUT.BY статуса СМИ. После отклонения жалобы оно официально вступило в силу с 19 января.

 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд Минска отклонил жалобу ООО «ТУТБАЙ Медиа» на решение лишить TUT.BY статуса СМИ. С 19 января оно официально вступает в силу.
 
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