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В частном доме в Минске вчера взорвался котел. Пострадавших нет, но веранду придется восстанавливать
19.01.2021 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 января вечером в частном доме в Минске взорвался твердотопливный котел. Жители не пострадали, но веранду придется восстанавливать. Подробности
Что случилось
Взрыв произошел в частном доме по 3-му переулку Загородному, 7 в Минске. О происшествии спасателям сообщили соседи.
Повреждена деревянная веранда дома — летняя кухня. Выяснилось, что там разорвался твердотопливный котел 2010 года выпуска.
В доме живет семья из четырех человек, один из них — 12-летний ребенок. Они не пострадали.
Точные причины и обстоятельства устанавливаются. Предполагаемая версия происшествия — замерзание системы отопления расширительного бака естественной циркуляции.
Вот как выглядел дом после происшествия.
Что говорят чиновники?
В телеграм-канале «Минск. Официально»
— Пообщалась с жильцами, это дочь хозяйки дома и ее двое детей. Им было предложено временное жилье в маневренном фонде, но они отказалась: на этом же участке стоит дом родственников, где они планируют жить, пока не восстановят свое жилье. Завтра утром к семье приедут сотрудники «Белгосстраха». Также будет дано поручение управлению архитектуры оперативно рассмотреть вопрос восстановления постройки. Будет рассмотрена возможность оказания семье помощи по линии соцзащиты, — рассказала глава района.
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В частном доме в Минске вчера взорвался котел. Пострадавших нет, но веранду придется восстанавливать
18 января вечером в частном доме в Минске взорвался твердотопливный котел. Жители не пострадали, но веранду придется восстанавливать. Подробности сообщают МЧС...
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