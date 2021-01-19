В частном доме в Минске вчера взорвался котел. Пострадавших нет, но веранду придется восстанавливать

Источник материала: Tut.by

18 января вечером в частном доме в Минске взорвался твердотопливный котел. Жители не пострадали, но веранду придется восстанавливать. Подробности сообщают МЧС Минска и городские власти.





Что случилось

Взрыв произошел в частном доме по 3-му переулку Загородному, 7 в Минске. О происшествии спасателям сообщили соседи.

Повреждена деревянная веранда дома — летняя кухня. Выяснилось, что там разорвался твердотопливный котел 2010 года выпуска.

В доме живет семья из четырех человек, один из них — 12-летний ребенок. Они не пострадали.

Точные причины и обстоятельства устанавливаются. Предполагаемая версия происшествия — замерзание системы отопления расширительного бака естественной циркуляции.

Вот как выглядел дом после происшествия.









Что говорят чиновники?

В телеграм-канале «Минск. Официально» пояснили , что на место взрыва приехала глава администрации Московского района Татьяна Колядко.

— Пообщалась с жильцами, это дочь хозяйки дома и ее двое детей. Им было предложено временное жилье в маневренном фонде, но они отказалась: на этом же участке стоит дом родственников, где они планируют жить, пока не восстановят свое жилье. Завтра утром к семье приедут сотрудники «Белгосстраха». Также будет дано поручение управлению архитектуры оперативно рассмотреть вопрос восстановления постройки. Будет рассмотрена возможность оказания семье помощи по линии соцзащиты, — рассказала глава района.