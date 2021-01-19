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И 10 рублей за материальный вред. В Бресте мать-одиночку осудили за «насилие» над милиционером

19.01.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 января в Бресте огласили приговор 29-летней матери-одиночке Дарье Поляковой, которая обвинялась в насилии над сотрудником милиции. По версии обвинения, она «причинила ему физическую боль, побои и порвала куртку».


Дарья Полякова. Фото: "Брестская газета"

Суд признал Дарью виновной и назначил ей два года домашней химии.

Также женщина должна выплатить потерпевшему 10 рублей компенсации материального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Дарья воспитывает одна двоих маленьких детей. Ее муж умер в 2019 году. По версии обвинения, днем 25 октября прошлого года на улице Советской она, являясь участницей несанкционированной акции протеста, во время задержания другого участника акции совершила насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел «из мести за выполнение милиционерами служебных обязанностей». Она громко кричала и причинила потерпевшему Алексею Горюнову «физическую боль и побои», а также порвала форменную куртку стоимостью 104 рубля 50 копеек — в форменной одежде по шву разошелся рукав, писала «Брестская газета».

На суде Дарья Полякова рассказала, что в тот день шла в гости. На Советской она услышала крики о помощи, увидела какую-то суматоху и что задерживают Александра Сахарука, которого она давно знает и очень уважает: и Дарья, и Александр Михайлович являются членами профсоюза РЭП.

Она бросилась на помощь — признается, что «наверное, сработал инстинкт», — ведь Сахарук звал на помощь. Чуть позже ее вытащила из толпы руководитель областного отделения профсоюза РЭП Зинаида Михнюк. После этого Дарья пошла по своим делам, а на перекрестке Советской и проспекта Машерова была задержана за участие в акции протеста.

В суде Дарья сказала, что вину признает частично.

— Я не признаю, что сделала это из мести: куртка порвалась, когда Зинаида меня отвела. В тот момент, когда порвался рукав, моих рук на его рукаве не было, — сказала Полякова.

— Но вы понимали, что своими действиями могли причинить сотруднику милиции боль? — спросил у нее гособвинитель.

— Я — хрупкая девушка, около 50 кг веса. А там взрослый мужчина в толстой куртке.

Пострадавший Алексей Горюнов пояснил суду, что в тот день нес службу на Советской. Его коллеги увидели Александра Сахарука, который уже попадал в поле зрения сотрудников милиции на предыдущих акциях протеста, но тогда ему удалось уйти. Поступила команда задержать мужчину.

— Мы взяли его под руки, он начал вырываться, расстегнул куртку, достал бело-красно-белый флаг, начал выкрикивать «Жыве Беларусь». На его крики начали сбегаться женщины, которые оттягивали сотрудников, одна из них была Полякова, — пояснил милиционер.

Вместе с тем он заявил, что не может утверждать, что куртка порвалась из-за ее действий.

Никаких претензий у милиционера к обвиняемой нет: удары она ему не наносила, а когда сжимала руку, причинила «незначительную» боль. По его словам, во время очной ставки Полякова перед ним извинилась.

Материальных затрат из-за порванной куртки он не понес.

 
Теги: Брест
 
 
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