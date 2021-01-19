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В Жлобине из-за аварии на теплотрассе десятки многоэтажек были без тепла и горячей воды
19.01.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за больших морозов не выдержала система теплоснабжения в Жлобине. Сегодня утром из-за аварии на теплотрассе полгорода осталось без тепла и горячей воды, сообщили TUT.BY местные жители.
В МЧС
На сайте коммунального жилищного унитарного предприятия «Уником»
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Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 86 многоквартирных жилых домов, 3 детских сада и школа.
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