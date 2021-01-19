﻿ В Жлобине из-за аварии на теплотрассе десятки многоэтажек были без тепла и горячей воды. 21.by
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В Жлобине из-за аварии на теплотрассе десятки многоэтажек были без тепла и горячей воды

19.01.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за больших морозов не выдержала система теплоснабжения в Жлобине. Сегодня утром из-за аварии на теплотрассе полгорода осталось без тепла и горячей воды, сообщили TUT.BY местные жители.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В МЧС рассказали, что в 4 утра в Жлобине произошел порыв трубопровода теплотрассы диаметром 500 мм. На время проведения ремонтных работ без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 86 многоквартирных жилых домов, 3 детских сада и школа.

На сайте коммунального жилищного унитарного предприятия «Уником» сообщается, что сейчас теплоснабжение в городе восстановлено.

 
 
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Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 86 многоквартирных жилых домов, 3 детских сада и школа.
 
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