Дуров: Telegram удаляет контент, провоцирующий насилие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Telegram за прошлую неделю удалило несколько сотен призывов к насилию, сообщил создатель приложения Павел Дуров на своей официальной странице в одноименном мессенджере.

Последние две недели мир с беспокойством следит за событиями в США, заявил Дуров. Несмотря на то, что Штаты составляют менее 2% пользовательской базы Telegram, команда мессенджера также внимательно наблюдает за ситуацией, подчеркнул он.

"Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших Условиях использования прямо запрещается распространять публичные призывы к насилию. В течение последних семи лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга", - говорится в сообщении.

В начале месяца команда модераторов Telegram начала получать информацию о "публичной активности, связанной с США". "Команда действовала решительно, пресекая каналы США, пропагандирующие насилие", - заявил Дуров.

Было заблокировано множество публичных призывов к насилию, счет которых шел на сотни, пояснил основатель мессенджера. Таким образом, десятки тысяч подписчиков различных каналов не прочитали эти "насильственные посты".

Секрет популярности

Несмотря на заявление Дурова о том, что США - не самая активная пользовательская база Telegram, мессенджер недавно был назван вторым по скачиваемости приложением в стране.

Telegram массово начали устанавливать поклонники Трампа, так как соцсеть Parler, которой они пользовались ранее, была отключена, а аккаунты действующего президента в Twitter и Facebook заблокированы. Кроме того, скачок популярности мессенджера связывают с обновлением политики конфиденциальности WhatsApp, которая пришлась не по вкусу многим пользователям.