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Дуров: Telegram удаляет контент, провоцирующий насилие
19.01.2021 11:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Telegram за прошлую неделю удалило несколько сотен призывов к насилию, сообщил создатель приложения Павел Дуров на своей официальной странице в одноименном мессенджере.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Последние две недели мир с беспокойством следит за событиями в США, заявил Дуров. Несмотря на то, что Штаты составляют менее 2% пользовательской базы Telegram, команда мессенджера также внимательно наблюдает за ситуацией, подчеркнул он.
"Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших Условиях использования прямо запрещается распространять публичные призывы к насилию. В течение последних семи лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга", - говорится в сообщении.
В начале месяца команда модераторов Telegram начала получать информацию о "публичной активности, связанной с США". "Команда действовала решительно, пресекая каналы США, пропагандирующие насилие", - заявил Дуров.
Было заблокировано множество публичных призывов к насилию, счет которых шел на сотни, пояснил основатель мессенджера. Таким образом, десятки тысяч подписчиков различных каналов не прочитали эти "насильственные посты".
Секрет популярности
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Telegram массово начали
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Второй по скачиваемости в США мессенджер приветствует мирные дебаты, подчеркнул его основатель Павел Дуров.
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