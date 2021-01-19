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Пассажиропоток авиакомпаний сократился в 2020 году на 60 %

19.01.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом заявили эксперты Международной организации гражданской авиации. За 12 месяцев перелеты совершили 1 миллиард 800 миллионов человек. Эксперты отмечают, что падение спроса на авиаперевозки началось еще в январе 2020-го года, однако тогда оно наблюдалось лишь в нескольких странах. Постепенно список государств, вводивших ограничения на въезд, расширялся, и уже в марте воздушный пассажиропоток почти полностью иссяк. Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны принять срочные меры для поддержки гражданской авиации в условиях пандемии, не забывая при этом о вопросах изменения климата.

 
 
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Об этом заявили эксперты Международной организации гражданской авиации. За 12 месяцев перелеты совершили 1 миллиард 800 миллионов человек. Эксперты отмечают, что...
 
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