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Сергей Федорцов: С начала года в Минске зарегистрировано более 200 различных ЧП и других внештатных ситуаций

19.01.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сергей Федорцов, начальник центра оперативного управления Минского городского управления МЧС Беларуси: "С начала года в Минске зарегистрировано более 200 различных ЧП и других внештатных ситуаций, где было спасено 12 человек: 8 на пожарах, 4 на других ситуациях. 400 человек были эвакуированы. Люди были спасены как в жилье, так и на акватории, так и в результате ДТП. Сильный мороз, как и сильный ветер, является неблагоприятным условием для ликвидации ЧП. Но это нас не пугает и больших проблем для нас не создает. Технические средства готовы к выполнению задачи, они дополнительно обслужены. Личный состав тоже готов, одежда разработана таким образом, чтобы не дать спасателю замерзнуть и в дальнейшем выполнить боевую задачу".

 
Теги: Минск
 
 
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Сергей Федорцов, начальник центра оперативного управления Минского городского управления МЧС Беларуси: "С начала года в Минске зарегистрировано более 200...
 
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