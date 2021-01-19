|
В Гомеле после задержания правозащитника Судаленко задержана и его помощница Мария Тарасенко
19.01.2021 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле поздно вечером 18 января была задержана и помощница Леонида Судаленко (его, напомним, задержали вчера утром) Мария Тарасенко. В ее доме прошел обыск, сейчас она в ИВС.
Мария Тарасенко — самая известная в стране домохозяйка, которая два года назад
В последнее время она была волонтером и помогала гомельскому правозащитнику Леониду Судаленко. Его самого
Известно, что задержали Леонида в рамках уголовного дела по ст. 342 УК — беспорядки. Вероятно, речь идет о ч. 2 — финансирование беспорядков.
Две недели назад у Судаленко прошли обыски — дома и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника Леонида Судаленко. Всего, согласно переписи, — 304 предмета. Тогда самого правозащитника увезли в Управление по борьбе с организованной преступностью, потом отпустили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ее доме прошел обыск, сейчас она в ИВС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)