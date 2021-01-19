В Гомеле после задержания правозащитника Судаленко задержана и его помощница Мария Тарасенко

Источник материала: Tut.by

В Гомеле поздно вечером 18 января была задержана и помощница Леонида Судаленко (его, напомним, задержали вчера утром) Мария Тарасенко. В ее доме прошел обыск, сейчас она в ИВС.





Мария Тарасенко — самая известная в стране домохозяйка, которая два года назад доказала в суде , что она не тунеядка. Женщину тогда освободили от оплаты коммуналки по повышенным тарифам.

В последнее время она была волонтером и помогала гомельскому правозащитнику Леониду Судаленко. Его самого задержали утром 18 января по дороге в офис и отвезли в СК. Адвокат смог попасть к нему только в 17.30. В СК правозащитнику стало плохо, ему вызывали скорую.

Известно, что задержали Леонида в рамках уголовного дела по ст. 342 УК — беспорядки. Вероятно, речь идет о ч. 2 — финансирование беспорядков.

Две недели назад у Судаленко прошли обыски — дома и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника Леонида Судаленко. Всего, согласно переписи, — 304 предмета. Тогда самого правозащитника увезли в Управление по борьбе с организованной преступностью, потом отпустили.