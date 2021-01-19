«Разжечь внутренний огонь». Как йоги из Могилева сушат на себе мокрые простыни на 20-градусном морозе

Источник материала: Tut.by

Пока в эти морозные недовыходные вы кутались в пуховики или вообще не рискнули выйти на улицу, под Могилевом йоги сушили на себе мокрые простыни. Да, набрасывали мокрую ткань прямо на голое тело. Да, в -22°С. И еще сидели так в позе лотоса минут по двадцать, а то и больше. Мы укутались в термобелье и пару свитеров, чтобы спросить у них, зачем они это делают.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Давайте сразу обозначим: сушка мокрой простыни на морозе — это не блажь или проверка на слабо. Все серьезно: на йоговском это называется практикой туммо — с ударением на первый слог.

Туммо означает примерно «внутренний жар», «скрытое тепло организма». Это тибетская практика, суть которой — с помощью особых дыхательных упражнений «разогреться» изнутри и высушить простынь жаром собственного тела. Если йог все делает правильно, то от него на морозе идет пар. И могилевские йоги такое умеют.

Как только ударили морозы, в центре йоги «Ирида» даже обрадовались: «Наконец-то можно потуммить». Прошлогодняя зима, например, была слишком теплой для этой практики, а разница температур очень важна — для собственных ощущений. Так что -22°С на термометре — самое оно. Потому в воскресенье подготовленные йоги взяли простыни, травяные чаи в термосах, коврики, пару ведер и пошли в лес — чтобы не пугать особо впечатлительных прохожих.

Место туммования выбрали недалеко от Полыковичской криницы. Вода — из криницы, дрова для костра — погреться сопровождающим не йогам тоже есть, территория закрыта от ветра деревьями и людей нет: удобно!













Мастер йоги и председатель «Ириды» Михаил Котолосов говорит, что на эту практику идут только подготовленные ученики и с благословения учителя. Потому что только учитель видит, достиг ли ученик подходящего для туммо энергетического уровня. Причем кому-то хватает пары месяцев подготовки, а кому-то нужны годы — все очень индивидуально.

Среди тех, кто собрался потуммить в лесу под Могилевом, большинство — женщины. Михаил говорит, это потому, что их в принципе большинство на занятиях в его группе: «Мужчины просто выбирают другие виды занятий. Футбол, например, или ходят в тренажерный зал».

— То есть мужчины — это про силу, а женщины — про энергию?

— Получается, так.

























Подготовка к туммо много времени не занимает. Организационный момент — поставить палатку, чтобы в ней раздеться до купальника, разжечь костер, набрать в ведра криничной воды, замочить в них простыни. Практический — разогреться: скатиться пару раз со снежной горки в сугроб, сделать дыхательное упражнение.

Дальше все проходит быстро, иначе мокрая простынь на морозе за считаные секунды затвердевает. Йогу помогают завернуться в кокон из выжатой, но мокрой простыни, и тот, сидя в позе лотоса, начинает особым образом дышать, чтобы «поднять внутреннюю энергию жара».

Могилевские йоги говорят, что по ощущениям, энергия поднимается по позвоночнику и охватывает все тело. В итоге тело работает как печка, от его температуры простынь на морозе высыхает, и в ее коконе даже теплее, чем в зимней одежде. Йог может туммить и час, и два — в зависимости от энергетического уровня.





Те, кто сушил на себе простыни под Могилевом в воскресенье, делали это по-разному: кто 10 минут, кто полчаса. Нужно сказать, что были и новички, и гораздо более опытные йоги. Михаил Котолосов, например, занимается йогой уже около 36 лет из своих пятидесяти. И при случае практикует туммо — главное, чтобы мороз был.

И главный вопрос: что эта самая практика туммо дает? Йоги говорят, что после нее и растяжка лучше, и вообще организм лет на десять молодеет.