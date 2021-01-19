ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минтруда: семейный капитал могут давать при рождении второго ребенка

19.01.2021 13:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Программу семейного капитала в Беларуси предлагают расширить: такая мера поддержки семей может действовать и при рождении второго ребенка, передает БелТА

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Назван регион Беларуси, где чаще всего досрочно забирают семейный капитал

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, что такое новшество сейчас обсуждается.

"Если мы простимулируем рождение вторых детей, тем самым создадим низкий старт для перехода на уровень многодетной семьи. Поэтому планируем в текущей пятилетке рассмотреть экономическую возможность распространения семейного капитала и на вторых детей", – заявила Костевич.

Министр рассказала, что большинство семей, которые используют семейный капитал досрочно, тратят его на строительство жилья – около 90%.

Семейный капитал в Беларуси

Программа семейного капитала в Беларуси действует с 2015 года. С 2020 года президент продлил программу еще на 5 лет. Появились и некоторые важные новшества. Выплаты стали начисляться в белорусских рублях – 22,5 тысячи рублей (примерно 8,8 тысяч долларов по актуальному курсу Нацбанка - Sputnik), их ежегодно будут индексировать в зависимости от уровня инфляции. Ранее такие выплаты составляли 10 тысяч долларов. 

© Sputnik / Игорь Зарембо
Более 91 тысячи многодетных семей получили семейный капитал

Кроме того, с 2020 года появилась возможность использовать семейный капитал досрочно: на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам), на обучение в государственных вузах и ссузах; на оплату медицинских услуг, в том числе стоматологических.

По данным Минтруда и соцзащиты, на 1 января 2021 года в Беларуси открыто 93,575 тысячи депозитных счетов на семейный капитал для многодетных семей.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На данный момент по программе семейного капитала при рождении третьего ребенка белорусская семья получает 22,5 тысячи рублей.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Разжечь внутренний огонь». Как йоги из Могилева сушат на себе мокрые простыни на 20-градусном морозе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by