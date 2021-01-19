Минтруда: семейный капитал могут давать при рождении второго ребенка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Программу семейного капитала в Беларуси предлагают расширить: такая мера поддержки семей может действовать и при рождении второго ребенка, передает БелТА .

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, что такое новшество сейчас обсуждается.

"Если мы простимулируем рождение вторых детей, тем самым создадим низкий старт для перехода на уровень многодетной семьи. Поэтому планируем в текущей пятилетке рассмотреть экономическую возможность распространения семейного капитала и на вторых детей", – заявила Костевич.

Министр рассказала, что большинство семей, которые используют семейный капитал досрочно, тратят его на строительство жилья – около 90%.

Семейный капитал в Беларуси

Программа семейного капитала в Беларуси действует с 2015 года. С 2020 года президент продлил программу еще на 5 лет. Появились и некоторые важные новшества. Выплаты стали начисляться в белорусских рублях – 22,5 тысячи рублей (примерно 8,8 тысяч долларов по актуальному курсу Нацбанка - Sputnik), их ежегодно будут индексировать в зависимости от уровня инфляции. Ранее такие выплаты составляли 10 тысяч долларов.

Кроме того, с 2020 года появилась возможность использовать семейный капитал досрочно: на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам), на обучение в государственных вузах и ссузах; на оплату медицинских услуг, в том числе стоматологических.

По данным Минтруда и соцзащиты, на 1 января 2021 года в Беларуси открыто 93,575 тысячи депозитных счетов на семейный капитал для многодетных семей.

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