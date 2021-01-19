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Администратор столичного магазина присвоил 10 тысяч рублей и потратил их на азартные игры
19.01.2021 14:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске администратор магазина не сдавал деньги в инкассацию, а тратил их на азартные игры. Вычислить его удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Об этом
В милицию обратился представитель одного из магазинов Минска, который пожаловался на то, что уже месяц наблюдается внушительная недостача денег.
Как сообщили в милиции, после изучения данных камер видеонаблюдения нашлась причина недостачи. Ею оказался 24-летний администратор магазина, который присваивал деньги себе.
«В конце рабочей смены молодой человек обязывался складывать выручку в сейф для дальнейшей передачи инкассации. Однако, пренебрегая своими обязанностями, на протяжении трех недель присваивал крупные суммы себе», — рассказали в милиции.
Эти деньги парень тратил на азартные игры в различных заведениях Минска. Общая сумма ущерба составила порядка 10 000 рублей.
Следственный комитет даст правовую оценку действиям молодого человека.
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В милицию обратился представитель одного из магазинов Минска, который пожаловался на то, что уже месяц наблюдается внушительная недостача денег.
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