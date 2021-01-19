Администратор столичного магазина присвоил 10 тысяч рублей и потратил их на азартные игры

Источник материала: Tut.by

В Минске администратор магазина не сдавал деньги в инкассацию, а тратил их на азартные игры. Вычислить его удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился представитель одного из магазинов Минска, который пожаловался на то, что уже месяц наблюдается внушительная недостача денег.

Как сообщили в милиции, после изучения данных камер видеонаблюдения нашлась причина недостачи. Ею оказался 24-летний администратор магазина, который присваивал деньги себе.

«В конце рабочей смены молодой человек обязывался складывать выручку в сейф для дальнейшей передачи инкассации. Однако, пренебрегая своими обязанностями, на протяжении трех недель присваивал крупные суммы себе», — рассказали в милиции.

Эти деньги парень тратил на азартные игры в различных заведениях Минска. Общая сумма ущерба составила порядка 10 000 рублей.

Следственный комитет даст правовую оценку действиям молодого человека.

Статья 26 Конституции Беларуси. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.