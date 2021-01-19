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Алеся Картыжова: Ежедневно с тюбинговой травмой позвоночника поступает от 9 до 15 человек
19.01.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Алеся Картыжова, врач-нейрохирург РНПЦ травматологии и ортопедии: "Ежедневно с тюбинговой травмой позвоночника поступает от 9 до 15 человек. Большинство получают травмы позвоночника от компрессионного до оскольчатого. Взрослых поступает больше с тюбинговой травмой, чем детей. Дети более пластичные, они группируются и, наверное, менее подвержены травме позвоночника, а у взрослых гораздо более тяжелые травмы".
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Алеся Картыжова, врач-нейрохирург РНПЦ травматологии и ортопедии: "Ежедневно с тюбинговой травмой позвоночника поступает от 9 до 15 человек. Большинство получают...
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