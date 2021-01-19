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Сегодня окунуться в прорубь можно в каждом районе Минска

19.01.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Крещенские купания - древняя народная традиция, которую белорусы соблюдают до сих пор. В Минске сегодня окунуться в прорубь можно в каждом районе. Специальные купели оборудованы в церквях. А это видео снято на территории летней зоны отдыха спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский". Традиционно 19 января, на Крещение, бассейн также предоставлен посетителям. Утром воду освятил священник, и первыми в местную ледяную купель окунулись представители спортивного клуба закаливания и зимнего плавания "Моржи столицы". "Олимпийский" ждет гостей у открытого бассейна до девяти вечера.

 
Теги: Минск
 
 
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Крещенские купания - древняя народная традиция, которую белорусы соблюдают до сих пор. В Минске сегодня окунуться в прорубь можно в каждом районе. Специальные...
 
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