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Сегодня окунуться в прорубь можно в каждом районе Минска
19.01.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Крещенские купания - древняя народная традиция, которую белорусы соблюдают до сих пор. В Минске сегодня окунуться в прорубь можно в каждом районе.
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Крещенские купания - древняя народная традиция, которую белорусы соблюдают до сих пор. В Минске сегодня окунуться в прорубь можно в каждом районе. Специальные...
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