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Коктейли Молотова для блокировки транспорта

19.01.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В суде Первомайского района Минска сегодня начался процесс еще по одному участнику протестов. Речь идет о мужчине, который с коктейлями Молотова планировал блокировать движение транспорта. Как ранее сообщало МВД, этот человек собирался принять активное участие в беспорядках, в частности, забросать транспорт емкостями с зажигательной смесью. Преступным планам помешали милиционеры. Тогда в рюкзаке мужчины были две стеклянные бутылки с горючей жидкостью и тряпичными фитилями, а в хозпостройке по месту жительства - более дювух литров жидкостей для приготовления "снарядов". Задержанный признался, что к действиям его побудили призывы в деструктивных Telegram-каналах. Инструкцию по изготовлению коктейлей Молотова нашел там же. При этом четко пояснить, для чего собирался блокировать дороги и против кого использовать свои изделия, он не смог".

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Первомайского района Минска сегодня начался процесс еще по одному участнику протестов. Речь идет о мужчине, который с коктейлями Молотова планировал...
 
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