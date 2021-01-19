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Ренат Кузьмин: Американская мечта - это блеф и вранье
19.01.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
События последних месяцев в США - предвыборная кампания, сами выборы и последовавший за ними штурм Капитолия - разоблачили Америку, ее демократию и понятие "Американская мечта". Теперь главные ценности страны - свобода слова и так называемые равные возможности под большим вопросом. Своим мнением на этот счет поделился народный депутат Украины Ренат Кузьмин.
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События последних месяцев в США - предвыборная кампания, сами выборы и последовавший за ними штурм Капитолия - разоблачили Америку, ее демократию и понятие...
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