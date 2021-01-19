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Социальная стабильность в обществе и рост благосостояния белорусов - главные цели предстоящего пятилетия

19.01.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Социальная стабильность в обществе и рост благосостояния белорусов. Это главные цели предстоящего пятилетия. Программу социально-экономического развития страны до 2025 года сегодня вынесли на общественное обсуждение. Документом предусмотрен рост ВВП и инвестиций, повышение продолжительности жизни до 76 с половиной года; объем экспорта - более 50 млрд долларов. Сохраняется социальная направленность в развитии систем образования, здравоохранения, вопросах демографической безопасности, занятости населения, молодежной политики.

В основе программы - анализ обращений белорусов и экономической ситуации в стране, а также предложения, озвученные на диалоговых площадках и во время работы депутатов с избирателями на местах. В начале февраля программу представят на Всебелорусском народном собрании, где состоится её детальное обсуждение.


 
 
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Социальная стабильность в обществе и рост благосостояния белорусов. Это главные цели предстоящего пятилетия. Программу социально-экономического развития страны...
 
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