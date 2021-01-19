Оргкомитет сожалеет о решении ИИХФ и называет его безосновательным

В организационном комитете по подготовке и проведению в 2021 году чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске отметили, что решение ИИХФ о переносе из Беларуси безосновательным.

Информация об этом содержится в сообщении комитета, опубликованном на сайте Совета министров Беларуси.

В документе отмечается, что решением перенести чемпионат из Беларуси создается прецедент, при котором «спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов».

Оргкомитет напоминает, что с того момента, когда Беларусь была избрана организаторов ЧМ-2021, она неукоснительно исполняла свои обязательства и провела значительную работу в данном направлении.

«За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших международных форумов. Свидетельством тому является проведение в 2019 году II Европейских игр, которые наша страна гостеприимно приняла по просьбе Европейских олимпийских комитетов.



Вместе с тем мы по-прежнему верим в главенство объединяющей силы спорта и в то, что международное спортивное сообщество сможет выйти из-под влияния политических и финансовых сил, а хоккейная семья станет еще более крепкой и не будет оглядываться на политические амбиции людей, не имеющих ничего общего со спортом», - сказано в обращении.

Напомним, 18 января стало известно, что чемпионат мира по хоккею в Минске не состоится . Спортивные чиновники решили, что обеспечить безопасность и благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата в Минске будет невозможно.

Международной федерации хоккея придется выплатить Беларуси компенсацию в связи с отменой проведения ЧМ-2021 по хоккею в Минске. Сумма компенсации пока не известна.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет об отмене чемпионата в Минске.