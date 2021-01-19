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Оргкомитет сожалеет о решении ИИХФ и называет его безосновательным
19.01.2021 15:05 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В организационном комитете по подготовке и проведению в 2021 году чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске отметили, что решение ИИХФ о переносе из Беларуси безосновательным.
Информация об этом содержится в сообщении комитета,
В документе отмечается, что решением перенести чемпионат из Беларуси создается прецедент, при котором «спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов».
Оргкомитет напоминает, что с того момента, когда Беларусь была избрана организаторов ЧМ-2021, она неукоснительно исполняла свои обязательства и провела значительную работу в данном направлении.
«За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших международных форумов. Свидетельством тому является проведение в 2019 году II Европейских игр, которые наша страна гостеприимно приняла по просьбе Европейских олимпийских комитетов.
Напомним, 18 января стало известно, что чемпионат мира по хоккею в Минске
Международной федерации хоккея
Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет об отмене чемпионата в Минске.
«Мы можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять. Но вы знаете, что Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях. Мы намерены дальше эти отношения поддерживать и развивать», -
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В организационном комитете по подготовке и проведению в 2021 году чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске отметили, что решение ИИХФ о переносе из Беларуси...
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