Посмотрите на гомельских смельчаков, которые окунаются в крещенскую прорубь в минус 20

Источник материала: Tut.by

За окном — 18…20°C, но сильный мороз в Гомеле не испугал тех, кто решил не изменять традиции и все-таки окунуться в ледяную крещенскую воду. Только посмотрите на этих смельчаков!





Окунаться сегодня в Гомеле можно в специально отведенных для этого местах: на Центральном и Новобелицком пляжах, на спасательной станции «Западная» в районе Шведской горки и на набережной Сожа в районе Киевского спуска. Здесь дежурят спасатели и медики.

В церкви же напоминают, что главное в этот день — очищение души через добрые поступки и покаяние.











































