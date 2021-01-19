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Посмотрите на гомельских смельчаков, которые окунаются в крещенскую прорубь в минус 20
19.01.2021 15:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За окном — 18…20°C, но сильный мороз в Гомеле не испугал тех, кто решил не изменять традиции и все-таки окунуться в ледяную крещенскую воду. Только посмотрите на этих смельчаков!
Окунаться сегодня в Гомеле можно в специально отведенных для этого местах: на Центральном и Новобелицком пляжах, на спасательной станции «Западная» в районе Шведской горки и на набережной Сожа в районе Киевского спуска. Здесь дежурят спасатели и медики.
В церкви же напоминают, что главное в этот день — очищение души через добрые поступки и покаяние.
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За окном - 18…20°C, но сильный мороз в Гомеле не испугал тех, кто решил не изменять традиции и все-таки окунуться в ледяную крещенскую воду.
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