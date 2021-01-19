В воскресенье на остановке задержали двух девушек, им дали по 25 суток

Источник материала: Tut.by

Две минчанки Полина и Екатерина встретились 17 января в кафе в торговом центре «Скала», который находится на улице Притыцкого. После этого они прогулялись до метро «Пушкинская», откуда собирались ехать домой. Там их не дождались — с автобусной остановки девушек забрали во Фрунзенское РУВД. Суд уже состоялся — обеим дали по 25 суток (15 — по 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 10 — по 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП). TUT.BY узнал у близких Полины и Екатерины, что произошло. Фамилии девушек есть в редакции, но мы не публикуем их по просьбе родственников.



Иллюстративный снимок. Стихийный мемориал у метро «Пушкинская». Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Владимир, муж Екатерины: «Скайп тормозит, сидит кто-то в балаклаве»

По словам мужчины, его жена с подругами встречалась в кафе в торговом центре «Скала». После этого они пошли до станции метро «Пушкинская», где разделились. Две девушки пошли в метро (одна из них связывалась с нами после публикации о чемпионке Беларуси по муай-тай и фельдшере Анастасии Калашниковой). А Екатерина с Полиной встали у входа в метро на стороне народного мемориала Тарайковскому.

— Они там встали буквально на 20 секунд, потому что решали, ехать им на метро или на троллейбусе. Решили на троллейбусе и пошли на остановку рядом. Тут подлетает бусик, из него выскакивают люди без опознавательных знаков, говорят: «Девушки, пройдемте». Ну и девочки прошли, конечно. Что им еще делать? — говорит муж Екатерины. — Без вариантов. В бусике уже было восемь человек. Всех их доставили во Фрунзенское РУВД.

Владимир говорит, что, вероятно, задержания были вызваны тем, что пока девушки решали, на каком транспорте ехать, к мемориалу, чтобы поставить лампадки, подходили другие люди (даже не подруги Екатерины). Пара автомобилистов, проезжавших мимо, еще и просигналили.

— Возможно, это спровоцировало приезд бусика? Хотя что такого — поставить свечи… Вчера уже был суд, — эмоционально рассказывает мужчина. — Вменили девушкам две статьи — кроме пикетирования, еще и неповиновение. Насчет последнего вызвали свидетеля. Скайп тормозит, сидит кто-то в балаклаве.



Иллюстративный снимок. Фото: TUT.BY

По словам Владимира, человек в балаклаве говорил совершенно невнятно, разобрать слова было сложно.

— [Свидетель] говорил, что у девушек были якобы какие-то плакаты. Катя спрашивает: «Хорошо, а что было на этих плакатах написано?». Он отвечает: «Я не присматривался». Катя снова задает вопрос, где же тогда эти плакаты. В РУВД девушек приняли без них, в машине тоже их не было. Свидетель отвечает: «Я не знаю, они у других людей». Каких людей — он тоже не знает. Катя сказала судье, что вопросов к нему больше нет, так как ей очевидно: этот человек на месте событий даже не был.

Также Владимир слышал, что Екатерина заявляла: им в РУВД показали видеопленку с нагрудной камеры одного из сотрудников. На ней, как говорила девушка, видно, что обе подруги сопротивления не оказывают, в руках никаких плакатов не держат, лозунгов не выкрикивают. Екатерина просила приобщить пленку к материалам дела.

— После обеда заседание продолжилось, но нам сообщили, что из-за разрядившегося аккумулятора пленка пропала. Ну, неудивительно, — иронизирует муж девушки.

Екатерина работает в государственном учреждении (по просьбе Владимира его мы также не указываем — Прим. TUT.BY). Муж девушки уже связался с ее начальством: ему пообещали, что Екатерину не уволят, оформили ей отпуск за свой счет.

Сейчас Екатерина, по информации Владимира, все еще находится в ЦИП. Муж ждет информации, куда направят девушку, чтобы отправить ей передачу.

Людмила, мама Полины: «Она никогда не могла давать сопротивление властям»

Полина — вторая девушка, которую задержали вместе с Екатериной. Ей тоже дали 25 суток. В суде Людмила не была, потому что в это время она была на работе: женщина работает по графику, сутками.

— Насколько я знаю свою дочь, она никогда не могла давать сопротивление властям, — говорит мама Полины. — Она, во-первых, знает, как задерживают людей, и всегда считала, что сопротивление — бесполезно. И вот — 25 суток… У меня шок. Понимаете?



Иллюстративный снимок. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Людмила признается, что, когда ей позвонили на работу и сообщили решение суда, она практически потеряла дар речи.

— За что? Какой-то кошмар. Моя дочь уравновешенная, она никогда не будет вести себя вызывающе. Полина считала: если тебя задерживают, лучше промолчать. А тут такое. Господи ты мой! Ребенок же невиновный.

Полина работает фельдшером на подстанции скорой помощи. Для девушки это задержание не первое, и Людмила об этом тоже знает: в ноябре Полина оказывала первую медицинскую помощь своим друзьям — и привлекла внимание силовиков. Поэтому, после того случая, мама девушки и знает о ее выводах: при задержании выгодно вести себя спокойно.

— Она и тогда не кричала никаких лозунгов, не выступала. Она помогала как медик. Так что, за это наказывать? Я не могу понять, даже не могу сказать ничего. Да, Полина очень принципиальная, но против силовиков она никогда не пойдет.

На подстанцию, где работает Полина, Людмила уже заезжала. По ее словам, заведующая заверила ее: Полина работу не потеряет, так как она полностью устраивает начальство как сотрудник.