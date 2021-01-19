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Говорят, пахло хлором. Рабочие попали в больницу после смены на Светлогорском ЦКК, разбирается милиция
19.01.2021 15:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После смены на заводе двое рабочих подрядной организации оказались в больнице. По словам супруги одного из них, мужчины могли отравиться хлором. Милиция проводит проверку,
— В субботу, 16 января, муж пришел с работы, и у него началась рвота, стал задыхаться, — рассказывает жена пострадавшего. — Я вызвала скорую. Медики оказали первую помощь и забрали мужа в больницу. Напарник мужа обратился за помощью к медикам на следующий день, когда ему стало хуже.
По словам женщины, бригада из четырех человек, в которой был и ее муж, занималась ремонтом в варочном цехе ОАО «Светлогорский ЦКК». По рассказам супруга, во время субботней смены он почувствовал сильный запах хлора в цехе, сообщил мастеру.
— Там стали что-то делать, прозвучала фраза «превышение хлора». Бригада работала в респираторах, которые защищают разве что от пыли. Такой защиты, как у рабочих ЦКК, у них не было, — рассказывает супруга пострадавшего.
Сейчас, говорит женщина, муж чувствует себя удовлетворительно.
О госпитализированных с признаками отравления мужчинах медики сообщили в РОВД. С пострадавшими общался милиционер.
В райотделе милиции подтвердили, что по информации, полученной из больницы, проводится проверка. На самом ЦКК разбираются, что могло произойти
— У нас ничего не происходило, — говорит главный инженер ОАО «Светлогорский ЦКК» Александр Командирчик. — Сейчас я поеду в райисполком на встречу с руководством этой компании, узнавать про этих людей… отчего они… Их же никто с завода не забирал, так? Вот я буду встречаться, выяснять… Потому что у нас ничего не происходило, все нормально. Мои люди, которые работали там же, в этом цеху (цех не останавливал свою работу ни на минуту) — все работают… У меня все люди живы и здоровы.
Напомним, на «Светлогорском ЦКК» в 2020 году за несколько месяцев произошли ЧС, при которых погибли люди.
В июле в одном из цехов комбината проводились ремонтные работы на трубопроводе. В процессе заполнения трубы
В октябре при выполнении огневых работ при прокладке трубопровода отвода паровоздушной смеси от клапанов бака с таловым маслом
30 июля на заводе беленой целлюлозы произошла авария, в которой пострадали два работника. Один из них впоследствии погиб. 19 октября 2020 года на заводе проводили сварочные работы, произошел взрыв и пожар на ёмкости с таловым маслом. Погиб сварщик, выполнявший огневые работы, он упал с высоты от взрывной волны. По двум этим эпизодам Следственный комитет еще проводит проверку, делают экспертизы.
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Говорят, пахло хлором. Рабочие попали в больницу после смены на Светлогорском ЦКК, разбирается милиция
После смены на заводе двое рабочих подрядной организации оказались в больнице. По словам супруги одного из них, мужчины могли отравиться хлором. Милиция проводит...
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