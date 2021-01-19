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В Витебском зоопарке у лам впервые родился малыш. В морозы его поселили в кабинете директора

19.01.2021 15:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебском зоопарке животные пережидают холода в специальных условиях. А самого маленького питомца — детеныша ламы — даже переселили в кабинет директора, сообщает ОНТ.


У семейства лам в зоопарке пополнение произошло впервые. Малыш родился 16 января, в самые холода, поэтому пока переехал из холодного вольера. Маленькая лама питается только теплым молоком и гуляет в административном корпусе. Без помощи людей в суровые морозы питомец, скорее всего, погиб бы.

В холода зверей в зоопарке кормят чаще. В меню даже есть горячий чай — им согревают обезьян. Приютили и лебедей, которых спасли на замерзающем водоеме в зоне отдыха на Витьбе. Единственный, кто не отказался от прогулок в такую погоду, — ягуар.

Всего в витебском зоопарке пережидают холода 150 животных.

 
Теги: Витебск
 
 
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У семейства лам в зоопарке пополнение произошло впервые. Малыш родился 16 января, в самые холода, поэтому пока переехал из холодного вольера.
 
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