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Мужчина забыл в банке в Кричеве 500 долларов - и их сразу забрали
19.01.2021 16:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Кричева в декабре 2020 года покупал валюту в отделении банка в родном городе. После того, как кассир выдала ему деньги, он забрал их и ушел — а пересчитал только дома. Что было дальше,
Мужчина пересчитал деньги — и обнаружил, что не хватает 500 долларов. Он вернулся в отделение банка, стали разбираться. Оказалось, кассир выдала клиенту правильную сумму, а тот, забирая банкноты, по невнимательности оставил часть денег в ячейке кассы. Забытые им 500 долларов присвоил человек, который стоял следующим в очереди в эту же кассу.
Мужчина обратился в милицию. Человека, забравшего деньги, нашли и вернули их владельцу.
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Мужчина обратился в милицию.
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