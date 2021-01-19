Мужчина забыл в банке в Кричеве 500 долларов - и их сразу забрали

Источник материала: Tut.by

Житель Кричева в декабре 2020 года покупал валюту в отделении банка в родном городе. После того, как кассир выдала ему деньги, он забрал их и ушел — а пересчитал только дома. Что было дальше, рассказали в УВД.



Фото: Alexander Mils, unsplash.com

Мужчина пересчитал деньги — и обнаружил, что не хватает 500 долларов. Он вернулся в отделение банка, стали разбираться. Оказалось, кассир выдала клиенту правильную сумму, а тот, забирая банкноты, по невнимательности оставил часть денег в ячейке кассы. Забытые им 500 долларов присвоил человек, который стоял следующим в очереди в эту же кассу.

Мужчина обратился в милицию. Человека, забравшего деньги, нашли и вернули их владельцу.