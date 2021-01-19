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Информация от Минздрава на 19 января
19.01.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 356 пациентов с COVID-19, выписаны 1 295. С начала распространения инфекции в нашей стране были зарегистрированы 228 716 человек с положительным тестом. Выздоровели 212 74 пациента, умер 1 601. Всего проведено свыше 4 280 000 исследований.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 356 пациентов с COVID-19, выписаны 1 295. С начала распространения инфекции в нашей стране были зарегистрированы 228 716 человек с...
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