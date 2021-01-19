Спортивное сообщество о переносе ЧМ по хоккею из Минска

Источник материала: БT

Новость о том, что в Беларуси отменили чемпионат мира по хоккею, стала шоком для всей спортивной общественности. Да и для простых белорусов тоже. Все знают: наша страна готова проводить форумы такого масштаба на самом высоком уровне. У нас есть отличная спортивная база и площадки. Но решение принято. Мнения тренеров и спортсменов о переносе чемпионата в другую страну.

Сергей Кузиков, заслуженный тренер Беларуси по плаванию: "Это дискриминация самого спорта и дискриминация спортсменов, которые относятся к той или иной стране. Наше государство уделяет большое внимание спортсменам. То, что сейчас произошло, - это смешение политики со спортом. Сильнейшие сборные команды мира должны были к нам приехать. Было бы очень интересно на них посмотреть".

Сергей Киселев, директор Гомельского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта и фристайлу: "Это неправильно. Спорт - это спорт! Политика - это политика! Когда это смешивают, это уже не спорт. Все международные соревнования, организованные на нашей территории, всегда проходили на высшем уровне. Никаких нареканий, никаких претензий никогда не возникало. И я думаю, что и в этот раз, если бы приехали, если бы не вот это неправильное решение международной организации, мы всегда на высшем уровне все проводим".

Александр Гузий, тренер ХК "Могилев": "Сделайте штаб-квартиру в Минске, привезите своих представителей хотя бы месяца на три-четыре, посмотрят обстановку. И тогда пусть сделают основательную справку. И скажут, проводить можно или нет. Спорт должен быть вне политики. С точки зрения Международной федерации, я так считаю, это не очень прилично".

Андрей Сидоренко, главный тренер ХК "Неман": "Мы готовы проводить такие мероприятия. Мы доказали это в 2014 году. И хотели, конечно, чтобы хоккейный форум остался у нас. К сожалению, в спорт вмешалась политика. Все прекрасно понимают, что решение принималось под давлением. И спонсоры отказались".

Александр Малявко, игрок ХК "Неман": "Спорт - это спорт, и никто на это не должен влиять. Команды выходят, играют и все. Никаких не должно быть вмешательств".