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В Беларуси в РНПЦ травматологии и ортопедии ежедневно поступают около 100 пациентов с переломами после падений
19.01.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В будни, отмечают медики, чаще травмируются пожилые, а самым травмоопасным местом считается выход из подъезда. В выходные увеличивается число пациентов со специфической, так называемой тюбинговой травмой. Врачи при этом отмечают - чаще после полета на ватрушке в приемном покое оказываются взрослые, а не дети, причем, с травмами тяжелыми - нередко переломами позвоночника. По данным Минздрава, с началом снежных дней за помощью к медикам с обморожениями и гололедными травмами обратились почти две с половиной тысячи человек.
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В Беларуси в РНПЦ травматологии и ортопедии ежедневно поступают около 100 пациентов с переломами после падений
В будни, отмечают медики, чаще травмируются пожилые, а самым травмоопасным местом считается выход из подъезда. В выходные увеличивается число пациентов со...
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