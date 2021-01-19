В Витебске судили женщин, задержанных в лесу на фитнесе, - и прекратили дело по 23.34 за недоказанностью

Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Витебска 19 января рассмотрел административное дело Татьяны Северинец и Елены Косновой — двух из шестерых женщин, задержанных 13 января в пригородном лесу во время занятия скандинавской ходьбой. Милиция обвиняла их в незаконном пикетировании с БЧБ-флагом. Судья Вероника Борисова прекратила дело — за недоказанностью вины горожанок.



Слева направо: Елена Коснова, Татьяна Северинец. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Суд 19 января должен был рассмотреть еще и дело в отношении 65-летней пенсионерки Тамары Ильиной. Однако она с 13 января находится в больнице в кардиологическом отделении: сюда ее госпитализировали из РОВД.

Процесс вела судья Вероника Борисова.

66-летнюю активистку Татьяна Северинец, мать политзаключенного Павла Северинца, и 41-летнюю жительницу Витебска Елену Коснову милиция обвиняла в том, что они 13 января «в общественном месте — в лесополосе вблизи дома № 23 на улице Радостной в Витебске» приняли активное участие в несанкционированном пикетировании «с использованием полотнища бело-красно-белого цвета».

Женщины не согласились с протоколами. По словам Северинец, это «наглая ложь», Коснова считает это «оговором».

Татьяна Северинец пояснила, что утром 13 января она и пятеро подруг встретились в Шпилевском лесу около Витебска для занятия скандинавской ходьбой. Компания женщин делала на тропинке разминку перед тренировкой, когда к ним подъехала незнакомая машина.

— И вдруг неожиданно со всех сторон из леса на нас, шестерых женщин, выбежали 12 здоровых мужчин в черном. Кто это, мы не знали. Две женщины испугались, побежали. Их вернули назад. Всех задержали, сказали, что повезут в милицию. При этом нам никто из мужчин не представился, не показал удостоверения, — рассказала Татьяна Северинец.

БЧБ-флаг, по ее словам, она в руках не держала. Но в рюкзаке у женщины флаг действительно был.

— Я просто хотела вынести флаг из дома. Надо быть сумасшедшим, чтобы пойти в лес с флагом и что-то там кричать. Просто возмутительно, что человеку приписывают то, чего он не делал и даже в мыслях не имел.

Елена Коснова тоже говорит, что ни она, ни ее подруги не держали БЧБ-флаги.

— Мы занимались спортом. Даже не говорили о политике. У меня единственная цель — похудеть к весне.

По словам Косновой, при задержании один из мужчин сказал: «В милицию поступил сигнал, что вы портите в лесу скамейки».

— При этом ни одной скамейки рядом с нами не было.

Оперуполномоченный угрозыска Первомайского РОВД Алексей Погорельский, который задерживал 13 января женщин в лесу, сообщил, что в милицию поступила анонимная информация: в лесу возле водонапорной станции группа людей развешивает ленточки.

— Мы осмотрели это место по периметру, ничего не увидели. Затем пошли дальше, заметили группу женщин, человек 6 или 7. Они просто шли по лесу. И были похожи по приметам на тех, кто развешивал ленточки. Один из коллег увидел рядом с женщинами, метрах в трех, скомканный БЧБ-флаг. Мы им представились, задержали и отвезли в райотдел.

Погорельский, по его словам, не видел, чтобы кто-то из женщин держал или размахивал флагом. Откуда в лесу взялся «скомканный флаг», милиционеру неизвестно.

Также Погорельский сообщил, что по анонимному звонку искать в лесу людей, развешивающих ленточки, поехало несколько сотрудников, включая начальника отдела уголовного розыска.



Женщины, которых задержали в лесу 13 января. Фото: «Віцебская вясна»

Протокол на Татьяну Северинец составил заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Первомайского РОВД майор Вадим Склименок.

— Нам поступила информация, что шесть женщин пытаются развешивать в лесу ленточки и размахивают БЧБ-флагом. Туда отправили свободных сотрудников. Женщины при задержании пытались бежать, но были задержаны. Палки для скандинавской ходьбы были только у Северинец. Она мне пояснила, что хотела провести для своих знакомых мастер-класс по этой ходьбе. При Северинец обнаружили два БЧБ-флага. Еще один флаг нашли в лесу. Но как он там оказался, кто его сбросил, не установлено, — сообщил суду Склименок.

Судья поинтересовалась, почему в протоколе появилась информация о том, что Северинец провела пикет «с использованием полотнища бело-красно-белого цвета».

— Четверо женщин из этой компании ранее привлекались к административной ответственности. Я верил людям, которые позвонили в милицию и сообщили, что в лесу проводится несанкционированное мероприятие. У меня не было оснований им не доверять. Позже я узнал, что эти люди не оставили своих личных данных.

— Почему вы поверили анонимщику, а не поверили мне, учителю высшей категории, матери троих детей, бабушке семерых внуков, человеку, который отвечает за свои слова и поступки? — спросила Северинец у Склименка.

Судья сняла этот вопрос — и чуть позже прекратила административное дело за недоказанностью вины Северинец и Косновой.

Напомним, утром 13 января в пригородном лесу собралась компания женщин: Татьяна Северинец, Людмила Каминская, Людмила Володкевич, Елена Коснова, Тамара Ильина и Раиса Кухто. Татьяна Северинец хотела провести для них мастер-класс по скандинавской ходьбе. Однако их задержали 12 сотрудников милиции.

Женщин доставили в Первомайский РОВД. На всех составили протоколы по статье 23.34 КоАП и обвинили в участии в несанкционированном пикете «с бело-красно-белым полотнищем».

Татьяну Северинец хотели судить вечером 13 января, но рабочий день уже закончился, и ее отпустили домой. Пенсионерку Тамару Ильину из РОВД на скорой отвезли в больницу. Остальных женщин доставили в ИВС — до судов 14 января. В итоге процессы перенесли: у Северинец, Косновой и Ильиной — на 19 января, у Кухто, Каминской и Володкевич — на 20 января.