Минчанин объявил голодовку из солидарности с Игорем Лосиком. Тот голодает уже больше месяца

Источник материала: Tut.by

Минчанин Владислав Богомольников с сегодняшнего дня, 19 января, объявил о своей голодовке. На такой шаг мужчина решился, чтобы выразить свою солидарность с Игорем Лосиком, администратором телеграм-канала «Беларусь головного мозга». Лосик голодает уже больше месяца — с 15 декабря 2020 года. По информации « Радыё Свабода », Лосику становится хуже: появились проблемы с давлением.



Владислав Богомольников. Фото предоставлено читателем TUT.BY

Владислав прислал в редакцию письмо, в котором разъясняет мотивы своего поступка. Приводим его текст с небольшими сокращениями.

«Я, Владислав Богомольников, присоединяюсь к голодовке Игоря Лосика.

Планирую продолжать, пока голодовку продолжает Игорь. Если случится непоправимое, я постараюсь продержаться столько же дней, сколько продержался он.

Надеюсь, что до этого не дойдет, и ему заменят меру пресечения на домашний арест. Или он сам откажется от задумки, если узнает, что теперь речь идет не только о его собственном здоровье.

У меня есть личные политические взгляды, но сейчас я о них не говорю. Мне кажется, что Игорь совершает ошибку. Его жест могли бы оценить, но не в руководстве нашей страны. Возможно, я ошибаюсь. Но их действия убедили бы меня скорее, чем слова.

Я уверен, что абсолютно все люди могут меняться. И тот чиновник, от кого сейчас зависит жизнь Игоря Лосика, может взять на себя ответственность за его жизнь или уйти с поста, чтобы не брать ответственность за другой вариант. И перед тем, кто его сменит, будет стоять тот же выбор.

Сегодня я написал Игорю письмо. Не буду отговаривать его, но сообщу о своем решении. Пусть он поступит, как посчитает нужным.



То самое письмо, которое уже отправлено Игорю Лосику 19 января. Фото предоставлено читателем TUT.BY

У меня нет каких-то достижений, чтобы говорить, что я нужен обществу или государству. Вместо меня мог бы вызываться более достойный, но его нет, а прошел целый месяц.

У меня тоже есть дочь, как у Игоря, только почти взрослая. И я потерял своего отца в детстве. А сегодня, если бы пришлось выбирать, станет ли мой отец героем, так чтобы хоть памятник и улица в его честь, или же останется жив — я выбрал бы второе. Уверен, нет большей ответственности, чем ответственность перед своим ребенком. Это единственный человек, который появился в мире по нашей собственной воле.

Я тоже рискую, но могу рассчитывать, что человек, от которого зависит исход дела, вовремя остановится. А Игорю Лосику не на что рассчитывать, властям, похоже, безразлично, что с ним станет.

Слышал, что письма сейчас не доходят, но такое письмо должно дойти, это в интересах всех сторон.

Убеждать Игоря, исходя из собственного благополучия, не стану, потому что бы сам на его месте на это не согласился».

Напомним, администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика задержали 25 июня. Стало известно, что он проходит обвиняемым по уголовному делу по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Таким образом, под стражей администратор находится более полугода.

Игорь Лосик держит голодовку уже более месяца. Он объявил ее 15 декабря, когда стало известно, что ему предъявили новое обвинение — по статье 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в части 2 статьи 293 (Участие в массовых беспорядках). Это и позволило в перспективе продлить срок содержания политзаключенного под стражей. Жалоба на продление срока заключения была отклонена .

«Радыё Свабода» сообщает , что 19 января Игорю Лосику стало хуже: появились проблемы с давлением и слабость. Он беседовал с психологом. Пока Лосик намерен продолжать голодовку.