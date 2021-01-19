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Перья на морозе превращались в сосульки. Семье под Молодечно пришлось поселить аиста дома - иначе бы замерз
19.01.2021 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В деревне Тивидовка Молодечненского района в мороз семья Чернявских взяла к себе в дом аиста. Птица пыталась осенью улететь со стаей в теплые края, но не смогла. Осталась во дворе Чернявских: аист по кличке Малыш спокойно жил в теплице на подворье и прекрасно себя чувствовал до тех пор, пока не ударил сильный мороз, а перья длинноклювого не стали превращаться в сосульки. Историю аиста и его семьи рассказывает Край.by.
— Сюрприз с аистом нам устроила дачница из деревни Латыголь Вилейского района, что в 17 километрах от Молодечно. Женщина в июне подобрала аистенка, которого родители выбросили из гнезда, и выхаживала его, пока не пришло время уезжать с дачи в город. Дачница пыталась куда-то пристроить птенца, даже объявления о нем в интернете давала. И вот кто-то ей рассказал, что в Тивидовке живут сердобольные любители животных, у которых разнообразная живность в ассортименте. Она наняла такси, погрузила в него аистенка и отправила по нашему адресу, — рассказывает хозяйка дома Анастасия Чернявская.
Анастасия говорит, что сначала было тяжело с новым постояльцем: аистенок был маленький, его кормили рыбой, измельчая ее едва ли не до фарша, поили из шприца. Постепенно он рос — и у детей Анастасии возникла идея научить Малыша летать.
— Дети на улице подбрасывали его вверх по ветру. Он пытался махать крыльями. Такие упражнения устраивали каждый день, — рассказывает Анастасия. — А во дворе подросший Малыш чувствовал себя хозяином: индюков не выпускал гулять за ограду, собаки с кошками обходили его стороной, потому что, видимо, однажды уже получили клювом по голове.
В сентябре Чернявские были уверены, что Малыш вместе со стаей своих сородичей улетит в теплые края. Действительно, в один из дней он пропал. На всякий случай пошли искать — и увидели птицу, которая возвращалась домой пешком, вся взлохмаченная и утомленная.
— Малыш очень долго восстанавливался после этого несостоявшегося перелета, — вспоминает Анастасия. — Жил в теплице. Кормили его рыбой, курятиной и говядиной. Все было хорошо, аист чувствовал себя отлично, пока не ударил первый 20-градусный мороз. Стоял такой сгорбленный на одной ноге, перья превращались в сосульки. Мы пожалели его и взяли в дом. Уже четыре дня здесь хозяйничает. Важный. Гладить себя не разрешает. Смотреть на него — смотри, но прикасаться не смей! Своих узнает, на чужих шипит. Любимое лакомство — килька.
По словам Анастасии, оставлять в доме Малыша одного нельзя: размах крыльев — будь здоров, взмахнет — все со стола сбрасывает. В кухне у Чернявских стоит аквариум — и Малыш к нему особенно неравнодушен. Пока кто-то рядом, аист делает вид, что ему вообще нет никакого дела до его обитателей, но стоит отвернуться, как Малыш сразу начинает охоту на рыбок прямо через стекло.
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Перья на морозе превращались в сосульки. Семье под Молодечно пришлось поселить аиста дома - иначе бы замерз
Оставлять в доме Малыша одного нельзя: размах крыльев - будь здоров, взмахнет - все со стола сбрасывает. В кухне у Чернявских стоит аквариум - и Малыш к нему особенно...
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