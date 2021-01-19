Подросток жалуется на СИЗО. Что говорят в суде обвиняемые по делу о «коктейлях Молотова» на августовской акции

Источник материала: Tut.by

В Гомеле продолжается суд над тремя молодыми людьми, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках в августе прошлого года. В прошлый раз допросили обвиняемого Леонида Ковалева, который утверждал, что отговаривал своих новых знакомых бросать «коктейли Молотова». Сегодня в суде приступили к допросу двух других обвиняемых: Дмитрий Корнеев утверждает, что это Ковалев уговаривал их поджечь и бросить бутылки, 16-летний Никита Золотарев от показаний в суде отказался.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

Еще до начала судебного заседания Никита Золотарев обратился к родителям и адвокату с просьбой написать жалобу на действия сотрудников СИЗО. Парень утверждает, что его там бьют, используя электрошокер, а также не дают вовремя таблетки.

Дмитрий Корнеев пожаловался, что часто попадает в карцер.

Обвиняемый Дмитрий Корнеев — до этого он уже был судим пять раз — рассказывает, что ранее не был политически активным, но все изменилось после девятого августа — тогда его задержали и отвезли в Новобелицкий РОВД.

— Несогласие у меня было с действующей властью, но у меня еще не было мощных аргументов, чтобы выходить на митинг. 9 августа меня задержали и отвезли в милицию, 10-го в 4 утра отпустили — и вот после того я начал проявлять интерес к происходящему, поэтому и вышел 10-го, — рассказывает Корнеев.





Рассказывает, что на проспекте Ленина он встретил Золотарева, а потом и Ковалева. Ранее, говорит, их он не знал.

— Леонид пригласил зайти во дворы покурить, хоть потом выяснилось, что он не курил, и начал предлагать такую тему: мол, хорошо бы что-нибудь поджечь. И так намекнул, чтобы мы что-нибудь устроили. Предлагал: «Давайте подожжем что-то безобидное, чтобы мне снять это на видео, но чтобы никто не пострадал». Мы согласились. Он исчез — и буквально через минуту вернулся с черным пакетом. Сказал, что это бутылки с бензином. Сказал: вот бенгальский огонь, поджигаешь и бросаешь в бутылку. Мы стали искать место, куда бросить, чтобы не было людей.

Ковалев же, говорит Корнеев, убеждал бросить коктейли в милицейские авто.

— Я отговаривал, что не надо, мы же договаривались поджечь что-нибудь безобидное. У 51-го дома мы достали бутылки. И тут резко подъехала «Газель» и стали выбегать люди в черной форме. Все стали убегать. Я тоже — и чтобы выиграть время и убежать, я бросил бутылку в их сторону и побежал.



Леонид Ковалев, Никита Золотарев и Дмитрий Корнеев (слева направо)

— Первоначально у вас были другие показания, — обращает внимание прокурор.

— Да, потому что я раньше брал все на себя, так как думал, что ни Ковалева, ни Золотарева не поймали, — объясняет Корнеев.

Несовершеннолетний Золотарев отказался от дачи показаний, не давал он их и в ходе предварительного следствия.

В суде сегодня выступили и потерпевшие — контрактники воинской части 5525. Они сказали, что не имеют материальных претензий к обвиняемым. От разбившейся под ногами бутылки они не пострадали.

Напомним, Леонида Ковалева, Никиту Золотарева и Дмитрия Корнеева

обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции, участии в массовых беспорядках, а Ковалева — еще и в их организации и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

По версии следствия, Ковалев изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр города и спрятал в одном из дворов. Вечером 10 августа он приехал в район проведения протестных митингов, где подыскал исполнителей своего преступного плана — 26-летнего жителя Добруша Корнеева и 16-летнего Золотарева. Мужчина передал новым знакомым «коктейли Молотова» для того, чтобы они подожгли стену какого-нибудь дома, а затем стал убеждать их совершить более радикальные действия — поджечь городской автобус или автозак. На пути молодые люди встретили военнослужащих воинской части 5525 и бросили «коктейли» в их сторону. Стеклянная бутылка упала возле военных и разбилась об асфальт.

На следующем судебном заседании заслушают показания свидетелей.