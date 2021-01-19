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Более 300 работ из экоматериалов представлено на конкурсе "Лед. Цветы. Фантазия"

19.01.2021 18:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беречь окружающий мир - с детства. Такую цель перед собой ставят учащиеся Республиканского центра экологии и краеведения. Здесь школьникам предложат мастер-классы "Молекулярная кухня", "Солнышко в ладонях" и многие другие. Также здесь проходят и занятия по интересам. Тематика уроков клуба "Юный эколог" разнообразная. Сегодня дети узнали об энергосбережении. Новые знания превращаются и в достижения. В центре постоянно проходят многочисленные выставки.

В центре экологии и краеведения на республиканском конкурсе "Лед. Цветы. Фантазия" представили более 300 работ из экологических материалов: мха, дерева, соломки. Экошедевры мастерили учащиеся и педагоги учреждений среднего и дополнительного образования страны.

 
 
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Беречь окружающий мир - с детства. Такую цель перед собой ставят учащиеся Республиканского центра экологии и краеведения. Здесь школьникам предложат мастер-классы...
 
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