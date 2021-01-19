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У спасателей Минской области новоселье

19.01.2021 18:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ключи от новых квартир как подарок к профессиональному празднику. У спасателей Минской области сегодня новоселье. Новая пятиэтажка - это уже четвертый дом в Сенице, в котором живут бойцы с огненной стихией. Его строительство началось в 2019 году. Для семей молодых специалистов МЧС здесь 80 квартир.

Только за прошлый год на счету спасателей Минской области более 24 тысяч выездов и 183 спасенные жизни.

 
 
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Ключи от новых квартир как подарок к профессиональному празднику. У спасателей Минской области сегодня новоселье. Новая пятиэтажка - это уже четвертый дом в...
 
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