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Дмитрий Басков о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска

19.01.2021 18:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лишение Беларуси чемпионата мира - это удар прежде всего по болельщикам и самым маленьким поклонникам вида спорта, которые не смогут увидеть своих кумиров вживую, заявил глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.

 
 
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Лишение Беларуси чемпионата мира - это удар прежде всего по болельщикам и самым маленьким поклонникам вида спорта, которые не смогут увидеть своих кумиров вживую,...
 
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