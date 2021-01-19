|
Дмитрий Басков о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска
19.01.2021 18:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Лишение Беларуси чемпионата мира - это удар прежде всего по болельщикам и самым маленьким поклонникам вида спорта, которые не смогут увидеть своих кумиров вживую, заявил глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лишение Беларуси чемпионата мира - это удар прежде всего по болельщикам и самым маленьким поклонникам вида спорта, которые не смогут увидеть своих кумиров вживую,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)