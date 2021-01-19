Л. Вершинин: Чемпионат мира по хоккею в Беларуси - лучшее, что могло случиться в большом спорте в ближайшее время

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Чемпионат мира по хоккею в Беларуси - это лучшее, что могло случиться в большом спорте в ближайшее время. Мировая общественность продолжает обсуждать отмену состязания, с полной уверенностью утверждая, что Беларусь готова была провести соревнования на высшем уровне.