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Л. Вершинин: Чемпионат мира по хоккею в Беларуси - лучшее, что могло случиться в большом спорте в ближайшее время
19.01.2021 18:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Чемпионат мира по хоккею в Беларуси - это лучшее, что могло случиться в большом спорте в ближайшее время. Мировая общественность продолжает обсуждать отмену состязания, с полной уверенностью утверждая, что Беларусь готова была провести соревнования на высшем уровне.
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Л. Вершинин: Чемпионат мира по хоккею в Беларуси - лучшее, что могло случиться в большом спорте в ближайшее время
Чемпионат мира по хоккею в Беларуси - это лучшее, что могло случиться в большом спорте в ближайшее время. Мировая общественность продолжает обсуждать отмену...
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