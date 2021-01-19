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Л. Вершинин: Чемпионат мира по хоккею в Беларуси - лучшее, что могло случиться в большом спорте в ближайшее время

19.01.2021 18:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чемпионат мира по хоккею в Беларуси - это лучшее, что могло случиться в большом спорте в ближайшее время. Мировая общественность продолжает обсуждать отмену состязания, с полной уверенностью утверждая, что Беларусь готова была провести соревнования на высшем уровне.

 
 
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Чемпионат мира по хоккею в Беларуси - это лучшее, что могло случиться в большом спорте в ближайшее время. Мировая общественность продолжает обсуждать отмену...
 
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