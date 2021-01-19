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Прогноз погоды на 20 января
19.01.2021 18:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ночью республика в основном останется в холодной воздушной массе, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы.
20 января (среда) в ночные часы местами по республике при прояснениях минимальная температура воздуха опустится до -25 -26°С, днем в отдельных районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед. Местами на дорогах страны сохранится гололедица.
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Ночью республика в основном останется в холодной воздушной массе, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. 20 января (среда) в...
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