Японские журавли переехали в новые вольеры

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Японские журавли справили новоселье в столичном зоопарке. Танцующие птицы переселились в большой вольер с домиком-укрытием. Расположен он рядом с околоводной тропинкой. Птицы заметные: их рост может достигать полутора метров, а известны они благодаря своим танцам. Движения не связаны с брачным периодом, а являются способом общения с другими особями. Таким же образом японские журавли проявляют радость.

Анастасия Батуревич, младший научный сотрудник Минского зоопарка: "У нас живут два самца. В дальнейшем мы хотим приобрести самку для разведения этих достаточно диких журавлей. Из особенного у них то, что у них красная голова. Все думают, что это шапочка красная из перьев, а это кожа. Если присмотреться, то можно увидеть. У них необычные кормушки. Это ведро, но оно должно быть на определенной высоте, потому что у птиц длинная шея, длинный клюв, из-за этого им неудобно есть".

Отметим, японские журавли в Китае и Японии считаются священными. Фигурками и эмблемами этих величественных пернатых украшают интерьеры, предметы быта, почтовые марки и свадебные кимоно.