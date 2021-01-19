﻿ Снегоплавильная станция в Минске работает круглые сутки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снегоплавильная станция в Минске работает круглые сутки

19.01.2021 18:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Минске продолжается очистка дворов и улиц от снега. После сбора из всех уголков города снежную массу направляют на переработку, смешивают с канализационной водой и отправляют на очистку. Снегоплавильная станция работает сейчас круглосуточно. За сутки мини-завод способен растопить около 5 тысяч кубических метров снега. А это более 300 грузовиков.

До конца недели синоптики обещают оттепель. Но активных осадков не избежать, потому дорожные службы остаются наготове. В столице за день выезжают на очистку дорог более семи сотен единиц спецтехники.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске продолжается очистка дворов и улиц от снега. После сбора из всех уголков города снежную массу направляют на переработку, смешивают с канализационной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Завтра зимний характер погоды изменится на потепление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by