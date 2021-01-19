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Снегоплавильная станция в Минске работает круглые сутки
19.01.2021 18:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минске продолжается очистка дворов и улиц от снега. После сбора из всех уголков города снежную массу направляют на переработку, смешивают с канализационной водой и отправляют на очистку. Снегоплавильная станция работает сейчас круглосуточно. За сутки мини-завод способен растопить около 5 тысяч кубических метров снега. А это более 300 грузовиков.
До конца недели синоптики обещают оттепель. Но активных осадков не избежать, потому дорожные службы остаются наготове. В столице за день выезжают на очистку дорог более семи сотен единиц спецтехники.
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В Минске продолжается очистка дворов и улиц от снега. После сбора из всех уголков города снежную массу направляют на переработку, смешивают с канализационной...
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